Karim Merdjadi ni vedel, kaj se dogaja za njegovim hrbtom

Na novem izzivu skupin so tekmovalci morali speči torto za 25. obletnico Karimove poroke. Rumena je zapravila vso prednost, ki so jo pridobili na skrivnem sestanku z njegovo ženo. Slavila je rdeča skupina, ki pa se je na balkon povzpela brez vodje Mateje.

Priložnost, da se dokažejo kot vodje skupin, so tokrat dobili Andrej Težak, Tomaž Zevnik in Mateja Ulaga. Ostali tekmovalci so izbirali med njimi in Andrejeva skupina se je zapolnila prva. Zanj so se odločili Anže, Nastja in Boris. Za Matejo sta se odločila Sanja in Klemen Lampič, za Tomaža pa prva Špela z namenom, da ga spodbudi. Takoj zatem sta se mu pridružila še Klemen Orter in Maj. Jadranka se je pridružila Mateji, za katero bi se odločila tudi, če bi še imela možnost izbire. Skupine so morale pripraviti prav posebno torto za Karimovo 25. obletnico poroke za 30 oseb. To je seveda pomenilo, da so imeli zelo težko nalogo - prepričati vrhunskega slaščičarja.

Tomaževo slavje, ki pa ni dolgo trajalo FOTO: POP TV

Vodje so imeli možnost, da si priborijo prednost za svojo skupino. Čim prej so morali opraviti test veščin, stepsti smetano, oblikovati žličnik ter obmazati in nabrizgati kremo na biskvit. Tomaž in Andrej sta bila izjemno borbena, a je po prvem krogu slavil Tomaž in na presenečenje članov njegove ekipe tudi po drugem. S svojo borbenostjo in zagnanostjo mu je uspelo nasprotnika prehiteti še v ciljni ravnini, zato si je priboril lepo prednost. Kot se je izrazil Klemen Orter, se je njihovi skupini pridružila "ena prav prijetna, čedna gospa". To je bila Karimova žena Helena, ki jim je svetovala, kakšno torto naj pripravijo, da bodo prepričali njenega moža.

Skrivni sestanek s Karimovo ženo Heleno FOTO: POP TV

Tomaževa skupina je igro začela taktično. Ker so vedeli, da je Karimu všeč pasijonka, je Maj nabral vse sadeže, da bi omejil ostali skupini. Andrej je stavil na drzne kombinacije, ki naj bi bile, kot je slišal, všeč Karimu, zato so uporabili čili. Člani njegove skupine so se bolj opirali na Anžeta, ki je veliko pekel s svojo babico in so ga videli kot poznavalca sladic. Mateja ni vztrajala pri veganski torti, saj je želela svojo skupino popeljati na balkon. Kot je povedal Karim, morajo biti veganske torte pripravljene res dobro, da ga prepričajo, seveda pa nima nič proti njim.

Anže je bil podporni steber v skupini FOTO: POP TV

Karim je bil ganjen, ker so se tekmovalci resnično trudili, da bi ga prepričali s svojimi tortami. Medtem ko je vrvelo po kuhinji, je Binetu in Luki zaupal recept za 25 let zakona. Karim: "Treh točk se moraš držati in boš po moje poročen do konca življenja. Vedeti moraš, da imaš raje mir, kot da imaš prav. Druga točka, naučiti se moraš kimati, pa moraš poskrbeti, da je vedno tvoja beseda zadnja: "Da, draga.""

Karim o uspešnem zakonu: "Pa moraš poskrbeti, da je vedno tvoja beseda zadnja: "Da, draga."" FOTO: POP TV

Jadranka je medtem prevzela vajeti v Matejini skupini in je sama razložila Karimu, kakšno torto pripravljajo. Opozoril jo je, da je lahko preveliko okusov težava, a mu je zagotovila, da bodo pri odmerjanju zelo previdni. V rumeni skupini pa je vlogo vodje prevzela Špela, ki se ji je zdelo, da se je Tomaž povsem izgubil. Zdelo se mu je, da imajo člani njegove skupine več izkušenj s pripravo tort, zato je stopil korak nazaj. Bine ga je spodbudil, da lahko v takšni situaciji pokaže vsaj vodstvene sposobnosti. Bine: "Ne podcenjuj se." A Tomaž je povsem zmrznil in ni vedel, kaj naj naredi, Špela pa je izgubljala potrpljenje.

Tomaž je povsem odpovedal FOTO: POP TV

Sodniki so nato skupinam dali možnost, da pridobijo dodatnih 15 minut, v zameno pa se mora vodja odpovedati svoji varnosti. Andrej in Mateja sta bila pripravljena žrtvovati se. Tomaževa skupina je nato naletela na oviro, biskvit so dali prepozno v pečico. Maj je ob naraščajoči paniki tolažil Tomaža, da bo vse v redu. Andrejeva skupina je nato začela iskati smetano, ki so jo pomotoma dali v hladilnik rdeče skupine, ta pa ni bila pozorna na to. Andrej in Mateja sta se, ko sta uvidela, da jim ne bo uspleo, žrtvovala za svoji skupini. Sledilo je dekoriranje tort. Jadranki je prišla prav kilometrina v slaščičarstvu in je uživala v zadnjih korakih izziva. Špela pa je obupovala, ker se jim je začela krema topiti, a nikakor niso našli rešitve. Karim je ocenil, da bi jim prav prišlo tistih 15 minut, za katere pa se Tomaž ni odločil.

Jadranka je uživala med dekoriranjem zmagovalne torte FOTO: POP TV

Karima je pred okušanjem s svojim prihodom presenetila Helena, ob čemer je Boris dobil solzne oči, saj se je spomnil na očeta in mamo, ki sta praznovala zlato obletnico poroke. Karim je opogumil tekmovalce, da njihove torte ne morejo biti slabše od tiste slane, ki sta jo s Heleno jedla na svoji poroki.

Presenečenje za Karima FOTO: POP TV

Torta Matejine skupine je navdušila Karima in Heleno, torta Andrejeve skupine malce manj. Nato je prišla na vrsto Tomaževa skupina, ki je torto prinesla na polici od hladilnika, kar je kuhinjo napolnilo s smehom. Izgled torte je bil katastrofalen, a tudi okus kljub Helenini pomoči ni bil najboljši. Na koncu je slavila rdeča skupina, ki pa se je na balkon povzpela brez Mateje.

Veselje rdeče skupine, ki pa se je na balkon povzpela brez Mateje. FOTO: POP TV

Jutrise bo borba za MasterChef pokal zaostrila. Pritiski bodo veliki in nekateri tekmovalci bodo zelo razočarani. Ne zamudite ob 21. uri na POP TV, neučakani pa si lahko oddajo že zdaj ogledate na VOYO.