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MasterChef Slovenija

Karim Merdjadi: Nocoj se boste soočili z duhovi MasterChef preteklosti

Velenje, 29. 10. 2026 16.14 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Pet tekmovalcev se bo za obstanek pomerilo v treh krogih kuhanja. V vsakem jih bo pričakala skrivnostna škatla s sestavino, ki je tekmovalcem preteklih sezon pognala strah v kosti. Kdo bo kuhal vse do konca, a se bo moral na koncu posloviti?

Prejšnjič je nenapovedan izločitveni test zapečatil MasterChef usodo Ianu Polaku Rožacu, kar pa ni prineslo varnosti preostali peterici. Dominik Gajšek, Ajda Osta, Tanja Rajar, Anna Masieievska in Jure Brumen nadaljujejo s kuhanjem za obstanek, čaka pa jih kar trojna doza skrivnostnih škatel. Anna: "Ne vem še, kaj se skriva pod temi mistery boxi, ampak mene je že zdaj strah."

Peterica se bo borila v kar treh krogih kuhanja. Luka Jezeršek: "In v vsakem krogu vas čaka mistery box, ki je tekmovalcem pognal strah v kosti." Karim Merdjadi: "Nocoj se boste soočili z duhovi MasterChef preteklosti. Najprej se vam bodo začele tresti roke, in to še preden boste odkrili prvi mistery box." Kaj se skriva pod škatlami in kdo se bo moral posloviti kljub veliki želji po obstanku?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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KOMENTARJI1

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tomahawk
29. 10. 2026 17.17
Super oddaja 👍👌
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