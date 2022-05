Karim: "Včasih kuham hit', včasih pa počas’"

Po včerajšnjem izzivu je slavila modra skupina, ki si je prikuhala le točko več od rdeče, a je bilo to seveda dovolj za zmago. Individualni izziv bodo tako z balkona spremljali Luka Novak, Maša Cimermančič in Evita Antončič. Na presenečenje vseh se jim je lahko pridružil tudi Bernard Bečan, ki je sicer do konca izziva ostal 'na čakanju’.