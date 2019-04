Karimova žena: Če bi gledala oddajo in ga ne bi poznala, bi se spet 'zatreskala' vanj

Deveta oddaja kuharskega šova MasterChef je bila nabita s čustvi – tokrat ne le s strani tekmovalcev, temveč tudi sodniške trojice. Karima Merdjadija, ki je s soprogo Heleno obeležil 25 let zakona, je čakalo pravo presenečenje.

V deveti oddaji kuharskega šova MasterChef Slovenija presenečenj kot ponavadi ni manjkalo. Tokrat ni bila zgolj sodniška trojica: Karim Merdjadi, Luka JezeršekinBine Volčič tista, ki je poskrbela za povišane temperature v že tako razgreti MasterChef kuhinji – presenečenje je čakalo tudi Karima, ki ga je v šovu obiskala njegova soprogaHelena, in sicer s prav posebnim razlogom in obenem nalogo. Njen obisk je moral ostati skrivnost do trenutka, ko se je na sodniškem odru na povabilo Luka in Bineta pridružila svojemu soprogu in poskrbela za prijetno presenečenje. Slednje je bilo pospremljeno s Karimovim širokim nasmeškom, prisotni tekmovalci pa niso mogli skriti solza ganjenosti.

Helena Merdjadi ob srebrni poroki o svojem zakonu in življenju s Karimom FOTO: POP TV

Heleno smo med snemanjem oddaje ujeli v zakulisju in jo povprašali, kakšen je recept za dolgotrajen zakon, kako je pravzaprav biti soproga vrhunskega kuharja in MasterChef sodnika, kakšne so njene kulinarične veščine, kdo doma največkrat kuha, kakšen jedec je Karim in tudi, ali bi se v svojega soproga po 25 letih zakona ponovno zaljubila.

''Mislim, da si morata biti partnerja vsaj malo podobna, ne preveč različna ... Sicer pa je tisto, kar meni največ pomeni: zvestoba, zaupanje, urejen dom in družina.'' Tako je svoj recept uspešnega zakona opisala Helena, ki je priznala, da se je na začetku razmerja s Karimom nekoliko bala pristopiti kuhanju, saj ni vedela, kako visoka bodo njegova pričakovanja. A strah je bil, kot je zatrdila v isti sapi, popolnoma odveč. Karim se je namreč izkazal za nezahtevnega jedca, ki je skoraj vse, razen polnjenih paprik in piščančje obare. Na vprašanje o tem, kdo v domači kuhinji večkrat zavzame vlogo osrednjega kuharja, je Helena odvrnila, da je to pravzaprav ona. Kmalu po poroki je bil sicer Karim tisti, ki je večkrat pripravil kakšno kulinarično specialiteto, a se je to v dolgih letih zakona ter številnih službenih obveznostih ter potovanjih nekoliko spremenilo. Na srečo pa Heleni, kot je dejala, to ni predstavljalo težav, saj pri kuhanju uživa tudi sama – je pa ob tem izpostavila, da se v nasprotju s svojim soprogom ne drži vedno striktnih receptur in da veliko jedi pripravi ''na pamet''.

Karim kljub svojim kulinaričnim veščinam ni zahteven jedec: je vse, razen polnjenih paprik in piščančje obare FOTO: POP TV

Ker se Karimu ni niti sanjalo, da se mu bo na sodniškem odru v oddaji pridružila tudi njegova boljša polovica, smo Heleno vprašali, kaj meni, kakšna bi utegnila biti njegova reakcija in ali bomo na njegovem obrazu morda zagledali tudi kakšno solzo. ''Ja, zagotovo bo presenečen ... po dveh dneh 'laganja', da imam nešteto opravkov in da sem zato tako malo doma, se bo sigurno začudil,'' je povedala Karimova soproga in v smehu zatrdila: ''Ne, solza pa sigurno ne bomo videli.'' Ker je Helena tista, ki Karima zasebno najbolje pozna, nas je zanimalo, kakšen se ji zdi v vlogi sodnika v MasterChefu: preveč strog, blag ali ravno pravšnji. Na to vprašanje je podala zabaven odgovor, v katerem je potrdila, da bi se v svojega soproga ponovno zaljubila: '' Če bi gledala oddajo in ga ne bi poznala, bi se spet 'zatreskala' vanj ... Tako je čeden (smeh).''