Karin po težkih preizkušnjah doživela poseben in pomemben trenutek

Karin Podboršek iz Trzina je bila ena izmed osmerice tekmovalcev, ki so si s svojim prvim kuhanjem v MasterChefu Slovenija prislužili balkon, pred tem pa izredno lepe pohvale sodniške trojice. 23-letnica je bila zelo čustvena, ko je slaščičarski mojster Karim Merdjadi izrazil navdušenje nad njeno sladico. Takrat ni mogla opisati občutkov, brez težav jih opiše danes. Karin: "To, da je bila moja sladica Karimu všeč, mi je pomenilo res ogromno. V tistem trenutku me je preplavilo toliko čustev, da jih sploh nisem znala ubesediti. Bila sem zelo srečna, hkrati pa tudi ganjena, saj mi je njegov komentar dal potrditev, da sem na pravi poti in da se trud, ki ga vlagam v svoje delo, obrestuje. Karim je vrhunski strokovnjak na svojem področju, zato mi je njegovo mnenje pomenilo še toliko več. Takšni trenutki ti dajo dodatno motivacijo, samozavest in zagon za naprej. Šele zdaj, ko gledam nazaj, se zares zavedam, kako poseben in pomemben trenutek je bil to zame."

Priznanje ji je pomenilo toliko več, ker ima za seboj veliko težkih življenjskih preizkušenj. Ko je to v kuhinji razkrila njena mama, je tekmovalka potočila solze. Karin: "Mami me spremlja že od malih nog in mi je vedno stala ob strani. Podpirala me je pri vsem ter mi pomagala tako v lepih kot tudi v težkih trenutkih. Vem, da tudi njej ob mojih preizkušnjah ni bilo lahko, saj mi je želela pomagati in mi olajšati situacijo. Takrat pa sem pogosto mislila, da pomoči ne potrebujem in da je vse v najlepšem redu. Poleg tega sem zelo čustvena oseba, zato me takšne situacije hitro ganejo. Solze so bile predvsem odraz vseh občutkov, ki so se nabrali v meni, pa tudi hvaležnosti za mamino podporo in skrb." Karin je pojasnila, da ni imela dobre samopodobe in samozavesti, obremenjevala se je s telesno težo. Spomni se obdobja, ko se je ves čas tehtala, ker se je bala, da se je zredila. Danes na tisto obdobje gleda iz povsem drugačne perspektive in si sploh ne predstavlja, da bi še vedno tako razmišljala ali ravnala, pravi. Karin: "Zavedam se, da to, kar sem počela, ni bilo dobro za moje zdravje, vendar se takrat psihično preprosto nisem mogla oddaljiti od teh misli in skrbi. Čeprav je bilo to obdobje zelo zahtevno, ga danes vidim tudi kot pomembno življenjsko preizkušnjo. Skozi njega sem se veliko naučila o sebi, svojih občutkih in svoji notranji moči. Prav zaradi teh izkušenj sem danes drugačna oseba, bolj zrela, bolj samozavestna in bolj hvaležna za vse, kar sem premagala."

Karin in njena mama FOTO: POP TV

Na tej poti si je največ pomagala sama. Karin: "V tistem obdobju pomoči pravzaprav nisem želela sprejeti, ker sem bila prepričana, da bom zadovoljstvo sama s sabo našla na način, ki sem si ga takrat zastavila, čeprav sem globoko v sebi vedela, da moja dejanja niso pravilna in da mi škodijo. Čez čas sem spoznala, da tako ne morem več nadaljevati. Vedno več sem razmišljala o tem, kako postati bolj samozavestna, in se začela spraševati, kaj je pravzaprav vzrok za moje nezadovoljstvo s samo seboj. Pri tem pa so mi zelo pomagali tudi bližnji. Veliko mi je pomenilo, da sem se lahko z njimi pogovarjala in jim zaupala svoje občutke." Karin je nekdanja karateistka. Sanjala je o uspešni športni karieri, ki pa se je končala zaradi poškodb. Prav v tistem obdobju jih je imela precej, zato je pogosto obiskovala fizioterapijo. Karin: "Tam sem se veliko pogovarjala s fizioterapevtko, ki mi je s pravimi vprašanji pomagala pogledati na stvari z drugega zornega kota. Ti pogovori so mi dali veliko za razmislek in so bili pomemben korak na poti do boljšega odnosa do sebe." Tekmovalka, ki se je včasih obremenjevala s težo, je sprostitev našla prav v kuhanju. Njena želja je, da bi pripravljala kuharske tečaje za ljudi s psihičnimi težavami. Tako bi jim pomagala na poti, ki jo je prehodila tudi sama. Karin: "Kuhanje je zame ena od oblik sprostitve, saj takrat vso svojo pozornost usmerim v pripravo hrane in ne razmišljam o drugih stvareh, ki se dogajajo okoli mene. Še posebej me pomirja dekoriranje jedi. Takrat se povsem posvetim temu, kako bom hrano predstavila, da bo videti čim lepše. Pri tem lahko izrazim tudi svojo ustvarjalnost, kar mi je zelo všeč. Poleg tega mi kuhanje daje občutek zadovoljstva, ker iz preprostih sestavin nastane nekaj novega, kar lahko razveseli tudi druge ljudi. Zato verjamem, da lahko kuhanje pomaga pri sproščanju, izboljšanju počutja in krepitvi samozavesti."

Karin Podboršek FOTO: POP TV