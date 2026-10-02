Karin: Trud in vztrajnost sta pogosto pomembnejša od popolnega rezultata

V petem tednu tekmovanja si se po boju za imuniteto preizkusila v vlogi vodje. Svoje skupine nisi popeljala na balkon, pa čeprav si imela v njej vsaj dva močna tekmovalca, Tadeja Oblaka in Tilna Zonto. Kje je spodletelo tebi in članom tvoje skupine?

Iskreno, še danes ne vem povsem natančno, kje je šlo narobe. Verjetno je bila največja napaka ta, da ob sestavljanju jedi nisem dovolj razmislila o vseh težavah, ki bi se lahko pojavile med pripravo. Veliko časa sem namenila tudi pomoči Tjaši pri pripravi sladice, zato sem nekoliko manj pozornosti posvetila zadnji jedi, ki sta jo pripravljala Tilen in Tadej. Morda je prav to na koncu prispevalo k neuspehu naše skupine.

Karin Podboršek FOTO: POP TV

Takrat si se začela spraševati, ali sploh sodiš v MasterChef kuhinjo, in si očitati, da nisi pokazala ničesar. A to ne drži, po predstavitvenem kuhanju si se veselila novih uspehov, tako v skupini kot individualno. Ali si tudi sicer v življenju tako stroga do sebe?

Da, tudi sicer sem precej stroga do sebe. Vedno si želim stvari izpeljati kar najbolje in velikokrat z rezultatom nisem povsem zadovoljna, ker vem, da bi lahko naredila še bolje. Vendar menim, da sem danes do sebe manj zahtevna kot nekoč. Naučila sem se, da ne more biti vse popolno in da je pomembno ceniti tudi manjše uspehe ter napredek na poti.

Individualni izziv je bil za vas zelo čustven, saj ste med peko kolačev dobili fotografije in pisma svojih najdražjih. Karim Merdjadi je bil navdušen nad tvojo idejo, žal pa se je krema, ki si jo nabrizgala na ne povsem ohlajen kolač, začela topiti. Razočaranje je bilo veliko, a so sodniki zelo pohvalili tvoj občutek za okuse. Koliko zagona so ti dali?

Pohvale sodnikov za okuse so mi pomenile res veliko. Ko sem opazila, da kolač ne izgleda tako, kot sem si želela, me je skrbelo, da tudi okusi ne bodo dovolj dobri. Zato mi je bilo v veliko zadoščenje slišati, da sem kljub slabšemu videzu pripravila okusen kolač. To mi je dalo dodatno motivacijo in potrditev, da sem na pravi poti.

Karin zadnjič pred sodniki MasterChefa FOTO: POP TV

Tekmovalci, ki so se ta teden povzpeli na balkon, so vam na izločitvenem testu določili sestavine za kuhanje. Tebi so želeli olajšati kuhanje z moškatno hobotnico, ki zahteva hitro pripravo ali dolgo kuhanje. Luka Jezeršek ti je celo namignil, da jo lahko pripraviš na dva načina. Zakaj nisi preizkusila hitre obdelave na visoki temperaturi?

S to sestavino sem se srečala prvič in nisem vedela veliko o njeni pripravi. Ker so omenili, da gre za manjšo hobotnico, sem predvidevala, da je način priprave podoben pripravi običajne hobotnice, zato sem se odločila za pot, ki se mi je zdela bolj varna in poznana.

Po koncu kuhanja si bila zaskrbljena, nisi bila zadovoljna, a tudi sodniki niso bili. Tvoja pot se je zato končala, kar je bilo zate zelo težko. Koliko ti je pravzaprav pomenilo MasterChef tekmovanje in kaj ti je dalo?

Zelo sem vesela, da sem bila del letošnje sezone MasterChefa. Kljub vzponom in padcem sem pridobila veliko samozavesti in predvsem spoznala, kako pomembno je, da zaupam sama sebi. Naučila sem se tudi sprejeti, da ne more biti vedno vse popolno, ter da sta trud in vztrajnost pogosto pomembnejša od popolnega rezultata. Ena najlepših izkušenj pa bodo zagotovo prijateljstva, ki smo jih stkali s sotekmovalci.

Luka je poudaril, da imaš komaj 23 let, Karim pa, da imaš pred seboj svetlo prihodnost. Kam te je zaneslo po koncu tekmovanja?

Trenutno se še raziskujem in ugotavljam, katera pot je prava zame. Zanima me veliko različnih stvari, zato si želim vzeti čas za premislek. Prepričana pa sem, da bom na koncu izbrala nekaj, kar me bo veselilo in izpolnjevalo.

Tekmovanje se nadaljuje, za pokal se bori še 11 kuharjev. Za koga boš navijala in zakaj?