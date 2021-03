Karolina: Hčerka je jokala od sreče in me ni izpustila iz rok

Težko ti je bilo že pred prvim kuhanjem v MasterChefu, ko si se spraševala, ali si morda obula prevelike čevlje, in izjavila, da bi v takšnih situacijah potrebovala bližino svoje družine. Takrat si se za las uspela povzpeti na balkon. Kakšni so tvoji spomini na prvo in edino kuhanje v MasterChefu?

Karim Merdjadi je povedal, da so vsi začetki težki in da kljub temu nisi naredila slabega vtisa na sodnike Ali te je ob teh besedah morda stisnilo pri srcu in si obžalovala svojo odločitev?

Teh besed sem se resnično razveselila! Zelo težko je reči, kaj bi naredil drugače ali kaj vse je bilo narobe. Vsekakor ni bilo enostavno sprejeti te odločitve. Dobro se zavedam, kaj vse stoji za tem in koliko dela se vloži v to, da zadeve potekajo kot morajo.

Tvoj mož in otroci so ti v prvi oddaji pripravili zelo lepo presenečenje, video sporočilo, polno spodbudnih besed. Kako pa so reagirali, ko si se vrnila domov?

Hčerka je jokala od sreče in me ni izpustila iz rok ... Sin je bil najprej začuden, nato pa vesel. Veliko stvari sem odnesla iz tega projekta, največja pa je bila potrditev, da je to, kar delam, prav. Da imam krasno družino, ki me podpira in mi stoji ob strani v vsaki situaciji. Za to sem neizmerno hvaležna.

Ali se je tvoje kuhanje zaradi izkušenj, ki si jih pridobila v MasterChefu, kaj spremenilo?

Vsekakor! Zdaj kuham še raje, sem pa veliko bolj pozorna na podrobnosti, detajle … Še bolj izkoristim vsa živila in skoraj ničesar ne zavržem.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost in ali se je mednje prikradla kakšna ideja v zvezi s kuhanjem?

Preživeti čim več časa z družino, prijatelji in jih razvajati z dobro hrano, ki sem jo seveda pripravila sama. Kaj drugega zaenkrat ni v planu, ampak nikoli ne reci nikoli. (smeh)