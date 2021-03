Predana mamica Karolina je podvomila vase, a ji je družina vlila novih moči

Karolina Podvršnik pravi, da je preprosto podeželsko dekle, ki pa se znajde tudi izven cone udobja. Največji izziv zanjo je poleg prepričevanja sodnikov tudi ločenost od družine. Med prvo preizkušnjo je bila zato zelo čustvena, a ji je prav sporočilo njenih najdražjih vlilo novih moči.

Karolina Podvršnik iz Svetega Duha na Ostrem Vrhu se je s svojo predstavitveno jedjo v MasterChefu Slovenija za las uspela povzpeti na balkon. 35-letnica je lastnica in direktorica čistilnega servisa Podvršnik, zato nas je najprej zanimalo, ali bo njena kuharska postaja vedno kot iz škatlice ali bo kovačeva kobila bosa. Karolina: "Temu bi lahko rekli poklicna deformacija. Žal med kuhanjem ni vedno tak red, kot bi si ga želela, zagotovo pa je po kuhanju vse pospravljeno in počiščeno, kot je treba. Definitivno pa sem avtomatsko bolj pozorna na malenkosti, kar je pogoj za naše delo. Morda premalokrat omenim, da sva z možem sicer vrh ledene gore, da brez svoje ekipe ne bi obstajala, in to so najini zaposleni. Ponosna sva, da so del najine vizije, in res sva srečna, da jih imava."

icon-expand FOTO: Ana Gregorič icon-chevron-left icon-chevron-right

Karolina je priznala, da se boji vseh treh sodnikov, medtem ko so ostali tekmovalci izpostavili samo enega. In kako se bo soočala s tem trojnim strahom? Karolina: "Vsakega od sodnikov spoštujem in menim, da je vsak na svojem področju odličen, ker je kuhanje deloma tudi subjektivna stvar, morda ravno zaradi tega nisem izpostavila samo enega sodnika. Vsekakor je zadeti okuse, tehnike in estetiko vseh treh res jackpot!" Zase pravi, da je preprosto podeželsko dekle, zato je MasterChef izkušnja nekaj zelo posebnega zanjo. Karolina: "Tako je, sem preprosto podeželsko dekle, ki se znajde tudi izven cone udobja. Kar je zame največji življenjski izziv. Preprostost je moj moto." Zavedala pa se je, da ji bo težko, ker bo ločena od svojega največjega zaklada, svoje družine. Karolina: "Uhh … to je res izziv. Ker imam še sorazmerno majhne otroke in je najmlajša šele v prvem razredu, je to kar zalogaj. Vse, kar lahko rečem, je, da mi družina pomeni največ na svetu, da sem neskončno srečna, da imam takšnega moža, ki mi zna parirati, da se dopolnjujeva, kjer je potrebno, da imam popolnoma nepopolno popolne otroke! Da smo vsi popolnoma nepopolni, in to je to. Da ne pozabim, da brez svoje mame in sestre tega projekta nikakor ne bi mogli realizirati. Neizmerna hvala vsem!"

Karolina ima poleg hčerke Tinkare, ki je stara 6 let, še 9-letnega sina Matevža. "Bilo jima je zelo všeč, ko smo si skupaj ogledali, kaj MasterChef je in kako poteka. Se je pa zataknilo predvsem pri hčerki, ko je ugotovila, da me ne bo mogla vsak dan objeti, stisniti, me videti. Matevž je že toliko večji, da lažje razume in sprejme kakšno stvar." In dodaja: "Vse bomo nadoknadili." Spremljajte Karolino Podvršnik tudi v nadaljevanju MasterChefa Slovenija ob četrtkih in petkih ob 21. uri na POP TV.