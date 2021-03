Katarina: Še sedaj ne morem verjeti, kaj se je dejansko zgodilo

V prvi oddaji si se dokazala s prvo jedjo in si prikuhala varnost. Resda so sodniki pogrešali malce več soli, pa vendar. Začetek je bil torej dober, potem pa so bili tvoji tacquitosi predolgo na termični obdelavi v olju. Si pozabila nanje?

Zaradi njih si pristala na izločitvenem testu, tam pa je tvojo usodo zapečatil štrukelj, ki si ga pripravljala prvič. Kaj je šlo narobe?

Nisem razmišljala, da testo ne bi bilo prožno, tako mi je bilo nekako samoumevno, da ga lahko upognem v lonec, saj je bil zelo velik. Če bi bilo po moje, bi ga tudi prerezala na tretjino in niti ne bi postregla tako velik štrukelj. Mislim, da tokrat sreča ni bila na moji strani.

Ob slovesu si bila zelo čustvena, navdala te je žalost, ker si želela pokazati več, se dokazati. Ali si bila presenečena nad svojo reakcijo?

Žalost izjemno redko začutim tako intenzivno, ampak nisem presenečena, da sem tako reagirala. Moji občutki so bili iskreni in resnično mi je bilo hudo, da sem morala zapustiti tako prijetno okolje, ljudi in izkušnjo. Najbolj me je ganilo, ko sem videla sodnikom v oči in ko sem pogledala na balkon, si nihče ni želel takšnega izida. In to je resnično ogrelo moje srce. Želela sem se izkazati, no, niti ne tako izkazati kot jaz, ampak pokazati, kaj vse lahko vi odnesete od mene.

Tvoja pot v MasterChefu Slovenija se je končala veliko prehitro. Zdelo se je, da je bilo sodnikom žal, da odhajaš. Si tudi sama dobila tak občutek?

Veliko prehitra. Še sedaj ne morem verjeti, kaj se je dejansko zgodilo. Do zadnjega momenta sem bila prepričana, da grem na balkon. V tisti situaciji sem občutila žalost vsakega posameznika v dvorani in tudi Dušana. Sodniki so oklevali z odločitvijo in to je bilo začutiti v dno same sebe. A žal se je splet dogodkov tako odvil in mogoče je prav, da so drugi ostali notri. Sedaj se osredotočite na njih, mene pa lahko spremljate po drugi poti.

V kakšnem spominu ti bodo ostali trije mojstri, Bine Volčič, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi?

Šefe izredno spoštujem in šele sedaj vidim, po osebni izkušnji z njimi, kako srčni so. V spominu mi bodo ostale moje besede, da bodo še jedli moj okusen štrukelj, in upam, da bom imela kdaj priložnost z njimi sedeti ob mizi, sproščeno in zadovoljno.