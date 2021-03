Katarinino spoznanje: Treningi in diete ne pomagajo, če se nimaš rad

27-letna Velenjčanka Katarina Uplaznik , ki jo lahko spremljate v novi sezoni šova MasterChef Slovenija , je vodja fitnes centra in osebna trenerka in ni edina športnica med amaterskimi kuharji, ki se potegujejo za laskavi naziv, pokal in lepo denarno nagrado. Katarina meni, da preizkušnja ni za vsakega in da je pri tem res pomembna psihofizična kondicija tekmovalca.

V lanski sezoni MasterChefa Slovenija je bila zelo uspešna pri pripravi zdravih jedi Iza Logar . Tudi Katarina si je zadala podoben cilj in v prvi oddaji sodnike navdušila s prvim, zdravim krožnikom. Katarina: “ Z veseljem bom pripravljala zdrave obroke, če mi bodo sestavine to dopuščale. Namreč v moji kuhinji se nahaja veliko substitutov nezdravi prehrani, ne vem pa, kaj vse se bo še skrivalo v MasterChef shrambi. Upam, da tudi kakšni proteini, agava, kokosova smetana … Sem pa zagovornica jedi, pripravljenih z užitkom, tako podpiram tudi kaj, kar pa naj ne bi spadalo med zdrave obroke. Pomembno je ravnovesje in temu bi jaz rekla, da je pregrobo reči zdrave ali nezdrave jedi, gre bolj za zdrav ali nezdrav življenjski slog. Od vas je odvisno, kam prevaga tehnica. ”

Med njenimi nasveti glede prehrane in gibanja zato ni strogih prepovedi, pomembno je ohranjati dobro počutje. Katarina: “V prehrani bodite zmerni. Privoščite si jedi, brez katerih si ne predstavljate svojega tedenskega menija, še vedno pa naj bo na jedilniku več tistega, kar vaše telo potrebuje, tako da ga nahranite in s tem poskrbite za svoje telo. Gibajte se na dnevni bazi. Nekdo, ki gre večkrat peš in naredi več korakov od nekoga, ki cele dneve sedi, je naredil več kot 3 treninge na teden. Pomembno je, da smo pretočni, kajti gibanje je življenje. Najdite aktivnost, ki jo lahko umestite v svoj ritem vsaj dva do trikrat tedensko, drugače pa poskušajte biti čimveč na nogah. Ja, verjamem, veliko vas je padlo ‘iz forme’ ali pa v formi že dolgo niste bili. To lahko spremenite že danes. Mogoče ste pozabili, kako dobro je, ko smo v svojem telesu vitalni. Samo spomniti se morate ali to spoznati, pa boste kaj hitro samodejno na zelenem tiru. Tukaj gre bolj za dober občutek, kot prepovedi. Na začetku je težko, potem pa steče samo od sebe, saj vi sami to želite.”

Katarina se izobražuje tudi na področju terapije sprejemanja in predanosti. Poleg prepričevanja sodnikov si je v MasterChefu zadala posebno nalogo. Katarina: “Za vlogo mediatorke bi bolj uporabila znanja transakcijske analize, menim pa, da sem s tekmovalci, kolikor smo se do sedaj spoznali, pripomogla s sprejemanjem ‘trenutne krize’, ki je nastajala pod vsem pritiskom, ki ga doživljamo v oddaji, in jih kar nekaj tudi duševno umirila. Moje poslanstvo je pozitivno vplivati na ljudi in na njihovo spopadanje z življenjem in tu se je moja vloga tudi lahko lepo izrazila. S sprejemanjem sebe pa lahko tudi sprejemamo trenutno situacijo, saj nismo preveč kritični, zaničevalni in odvračevalni, vidimo preko obsodb in kot pravijo po domače, si padcev ne jemljemo preveč k srcu. Če gledamo skozi oči ljubezni, najdemo smisel v vseh stvareh.”