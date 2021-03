Katja med kuhanjem Ljubislavu: Rada te imam

V nocojšnji oddaji MasterChef Slovenija se bodo za svoja mesta v tekmovanju borili poraženci prvega skupinskega izziva. To so vsi člani Irenine zelene skupine in vsi člani Dušanove rdeče skupine, medtem ko bo Adamova modra skupina bitko spremljala na balkonu.

Devet tekmovalcev bo nocoj izkusilo prvi ‘mystery box’ izziv. Pod skrivnostnimi škatlami se bodo skrivale nenavadne sestavine, s katerimi bodo morali ljubiteljski kuharji pripraviti vrhunske krožnike. Tisti, ki se ne bodo izkazali, bodo morali na izločitvenem testu pripraviti težko tradicionalno slovensko jed.