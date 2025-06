Kdo bo drugi polfinalist letošnje sezone?

Prejšnjič si je Miša Koplova s sladko kulinarično interpretacijo idrijskih žlikrofov priborila prvo polfinalno vstopnico. Luka Jezeršek: "Kot prva polfinalistka si zaslužiš posebno pozornost." Karim Merdjadi: "Prihodnjič bodo karte v tvojih rokah. Nekomu od svojih tekmecev boš lahko olajšala, spet drugemu pa otežila pot do polfinala." Miša se je odločila, da bo pot do polfinala olajšala Barbari Poljanec. Miša: "Zato ker mislim, da si je danes tudi zaslužila iti na balkon, in čutim, da je to prav."