Kdo bo moral zapustiti MasterChef kuhinjo?

Po individualnem testu so črne predpasnike dobili Blaž Plohl, Natalija Sebanc, Barbara Ribič, Davida Pogorevc Hafner, Martina Trgovec in Tadej Ladinek. Luka Jezeršek: "Črn predpasnik pomeni eno stvar in to je nevarnost." Tekmovalce čaka prvi izločitveni test in kot je povedal Mojmir Šiftar, bodo ti neusmiljeni. Luka: "Na preizkušnji bo vse, vaš pogum, vaša vzdržljivost in vaši živci." Karim Merdjadi: "Tisti, ki ne bo kos pritisku, se bo poslovil in odšel domov. Ena sama napaka in to bo vaš konec."