Kdo bo novi MasterChef Slovenije?

Čas je za sklepno dejanje osme sezone šova MasterChef Slovenije. Kdo bo zmagovalec?

V velikem finalu osme sezone šova MasterChef Slovenija bo pot do glavne nagrade polna presenečenj. Komu bo uspelo? Bo to Evita ali Luka? Pričakovanja so visoka, kakšne krožnike bosta postregla sodnikom in kaj bo odločalo tokrat?