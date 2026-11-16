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MasterChef Slovenija

Kdo bo prvi polfinalist letošnje sezone?

Velenje, 16. 11. 2026 16.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci se bodo vrnili na začetek svoje poti, ko so prvič stopili skozi vrata MasterChef kuhinje. Nocoj bodo dobili drugo priložnost, da se predstavijo. Kdo jo bo najbolje izkoristil in si prvi nadel zlati predpasnik?

Potem ko je svojo pot v MasterChefu Slovenija zaključil Jure Brumen, v kuhinji ostajajo le še štirje odlični kuharji. Karim Merdjadi bo povedal: "Mi trije smo zelo ponosni na vas. Bravo!" Ajda Osta, Anna Masieievska, Dominik Gajšek in Tadej Oblak imajo pokal že na dosegu roke. Ajda: "Toliko časa smo že tukaj, da je že zelo otipljiv tisti končni cilj in želja je vedno večja."

Četverica nocoj začenja napeto bitko za novo stopničko v tekmovanju. Mojmir Šiftar: "Nocoj bomo izvedeli, kdo bo postal prvi polfinalist letošnje sezone." Vrnili se bodo na začetek svoje poti, ko so prvič stopili v MasterChef kuhinjo in se predstavili s prvimi jedmi. Tokrat bodo dobili drugo priložnost, da se predstavijo. Kdo jo bo najbolje izkoristil in bo postal prvi polfinalist letošnje sezone?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

Kako tekmovalci MasterChef Slovenija skrivajo razplet letošnje sezone?

24ur.com Z rinfuzo in molžo do vstopnice za polfinale
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