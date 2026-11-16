Kdo bo prvi polfinalist letošnje sezone?

Potem ko je svojo pot v MasterChefu Slovenija zaključil Jure Brumen , v kuhinji ostajajo le še štirje odlični kuharji. Karim Merdjadi bo povedal: " Mi trije smo zelo ponosni na vas. Bravo! " Ajda Osta , Anna Masieievska , Dominik Gajšek in Tadej Oblak imajo pokal že na dosegu roke. Ajda: " Toliko časa smo že tukaj, da je že zelo otipljiv tisti končni cilj in želja je vedno večja. "

Četverica nocoj začenja napeto bitko za novo stopničko v tekmovanju. Mojmir Šiftar: "Nocoj bomo izvedeli, kdo bo postal prvi polfinalist letošnje sezone." Vrnili se bodo na začetek svoje poti, ko so prvič stopili v MasterChef kuhinjo in se predstavili s prvimi jedmi. Tokrat bodo dobili drugo priložnost, da se predstavijo. Kdo jo bo najbolje izkoristil in bo postal prvi polfinalist letošnje sezone?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.