Kdo bo sebe postavil na prvo mesto?

V ponedeljkovem izzivu so si s kuhanjem v parih prva mesta v najboljši deseterici priborili Blanka Erniša, Luka Pangos, Julija Bukvič in Jure Pavlič. Individualni izziv bodo lahko zasluženo spremljali z balkona, v njem pa se bodo pomerili Rok Novak, Matej Muhvič, Dana Ilić, Lidija Subašić, Martina Pušnik, Domen Beribak in Klara Šmigoc.