Kdo bo zasedel prva mesta v najboljši deseterici?

MasterChef Slovenija nocoj vstopa v drugo triado in za pokal se bori le še enajsterica nadarjenih domačih kuharjev. Vsem dosedanjim izzivom so bili kos Miša Koplova, Matic Maček, Dan Prohart, Natalija Sebanc, Pia Pajnič, Tadej Ladinek, Davida Pogorevc Hafner, Jure Kirbiš, Barbara Ribič, Anamarija Truden in Barbara Poljanec. Nov teden tekmovanja bo torej razkril, kdo se bo uvrstil v top 10.