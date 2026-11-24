Nepozabna 12. sezona MasterChefa Slovenija bo nocoj dobila težko pričakovan epilog. Včeraj sta ga začela pisati finalista, izvrstna kuharja Dominik Gajšek in Tadej Oblak. Sodniki bodo za začetek strnili vtise prvega finalnega večera, ki je obenem napoved napetega zaključka tekmovanja. Karim Merdjadi: "Tadej je kuhal mirno, zbrano in premišljeno. Njegove jedi so bile skoraj popolne. Dominik je pa točno tak, kot ga poznamo, nepredvidljiv. Ali zadane v polno ali pa se pa njegova ideja izgubi s prevodom."
Tako je bilo tudi z Dominikovo prvo glavno jedjo, za katero je prejel le 5 točk. Ne smemo pa pozabiti, da je po prvih dveh hodih rezultat izenačil s čisto desetico. Kot je povedal in napovedal komaj 25-letni Celjan: "Eksperimentiral sem, nisem šel iz te svoje kože, ampak pred mano sta še dva izziva, tukaj se bom maksimalno potrudil ... Bom moral iti izven tega, kar rad delam in dostaviti dve desetki. To je edina možnost, da zmagam."
Njegov nasprotnik Tadej je za obe prvi jedi dobil po 9 točk, na točkovanje svoje tretje jedi še čaka. Tadej: "Se zavedam, da bom dobil več točk kot Dominik, ampak ne bom zaspal na lovorikah ... Tekmovanja še ni konec." Luka Jezeršek je bil po napetem prvem finalnem večeru prepričan, da do zadnje sekunde ne bo znano, kdo bo letošnji zmagovalec.
Sklepno dejanje sezone bo z balkona spremljalo še več gostov. Tekmovalcem, ki so prav tako poskrbeli za nepozabno sezono, se bodo pridružili največji navijači obeh finalistov, njuni najdražji. Vsi bodo budno spremljali zadnje minute kuhanja, ko bosta velika finalista pred sodnike prinesla še zadnji jedi, drugo glavno jed in sladico. Sestavine za slednjo bodo za Dominika in Tadeja izbrali kar sodniki, finalista pa jo bosta morala skreirati in pripraviti v 90 minutah.
Kdo bo zmagovalec 12. sezone MasterChef Slovenija? Ne zamudite napetega drugega finalnega večera nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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