Nepozabna 12. sezona MasterChefa Slovenija bo nocoj dobila težko pričakovan epilog. Včeraj sta ga začela pisati finalista, izvrstna kuharja Dominik Gajšek in Tadej Oblak . Sodniki bodo za začetek strnili vtise prvega finalnega večera, ki je obenem napoved napetega zaključka tekmovanja. Karim Merdjadi : " Tadej je kuhal mirno, zbrano in premišljeno. Njegove jedi so bile skoraj popolne. Dominik je pa točno tak, kot ga poznamo, nepredvidljiv. Ali zadane v polno ali pa se pa njegova ideja izgubi s prevodom. "

Tako je bilo tudi z Dominikovo prvo glavno jedjo, za katero je prejel le 5 točk. Ne smemo pa pozabiti, da je po prvih dveh hodih rezultat izenačil s čisto desetico. Kot je povedal in napovedal komaj 25-letni Celjan: "Eksperimentiral sem, nisem šel iz te svoje kože, ampak pred mano sta še dva izziva, tukaj se bom maksimalno potrudil ... Bom moral iti izven tega, kar rad delam in dostaviti dve desetki. To je edina možnost, da zmagam."

Njegov nasprotnik Tadej je za obe prvi jedi dobil po 9 točk, na točkovanje svoje tretje jedi še čaka. Tadej: "Se zavedam, da bom dobil več točk kot Dominik, ampak ne bom zaspal na lovorikah ... Tekmovanja še ni konec." Luka Jezeršek je bil po napetem prvem finalnem večeru prepričan, da do zadnje sekunde ne bo znano, kdo bo letošnji zmagovalec.