Kdo se bo poslovil tik pred MasterChef finalom?

Po slovesu Barbare Ribič smo dobili vse polfinaliste 11. sezone MasterChefa Slovenija . V najbolj popularno kuhinjo pri nas je vstopilo 19 ljubiteljskih kuharjev. Luka Jezeršek : " Zdaj ste pa samo še štirje in zdaj nas čaka še zadnji boj pred finalom ." Mojmir Šiftar je napovedal: " Verjamemo v to, da za najboljše v tem tekmovanju postavitev na krožnik ne sme biti umetnost. "

V polfinalu se bodo pomerili Anamarija Truden, Barbara Poljanec, Jure Kirbiš in Miša Koplova. Dokazati bodo morali občutek za estetiko, ki bo poleg okusov in tehnik odločal o tem, kdo si zasluži vstopnico za finale. Tekmovalce bodo pričakale štiri umetniške slike, ki prikazujejo štiri letne čase. Kuharji se bodo morali preleviti v umetnike in slike kulinarično preslikati na krožnike.

Kdo bo prepričal sodnike in kdo se bo moral posloviti tik pred finalom? Ne zamudite nove oddaje MasterChef Slovenija nocoj ob 21.10 na POP TV.