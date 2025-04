Kdo se bo ujel v skrite zanke sladkega izziva?

Potem ko so si Tadej Ladinek, Miša Koplova in Martina Trgovec na včerajšnjem izzivu prikuhali varnost, se bo na individualnem testu pomerilio 12 tekmovalcev. To so Jure Kirbiš, Barbara Ribič, Natalija Sebanc, Dan Prohart, Matic Maček, Pia Pajnič, Davida Pogorevc Hafner, Kaja Naveršnik, Tamara Erlah, Erika Črnigoj, Anamarija Truden in Barbara Poljanec.