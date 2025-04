Kdo se bo ujel v sladko past tokratnega izločitvenega testa?

Prejšnjič je Barbara Poljanec z odlično slano jedjo navdušila Rebeko Dremelj in si prikuhala varnost. Črn predpasnik si bo nocoj morala nadeti Martina Trgovec, ki je bila ena izmed favoritk za zmago v taistem izzivu. Pridružili se ji bodo Jure Kirbiš, Matic Maček, Miša Koplova in Pia Pajnič. Jure je edini, ki bo kuhal z značko imunitete, in morda je ravno zaradi napovedi sodnikov znova začel premišljevati o tem, da jo bo tokrat zagotovo izkoristil.