Kdo se bo zavihtel v veliki finale MasterChef tekmovanja?

Anamarija Truden se je po dolgi in uspešni tekmovalni poti poslovila tik pred finalom MasterChefa Slovenija. Kuharske uniforme so si priborili Jure Kirbiš, Miša Koplova in Barbara Poljanec. Luka Jezeršek jim je položil na srce: "Dragi finalisti, odpočijte si, ker boste potrebovali veliko dobre, pozitivine energije, da pridete do samega konca ... Zdaj imate uniforme, kar pomeni, da ste pripravljeni na prave goste."