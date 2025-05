Kdo si bo priboril tretjo značko imunitete?

Po izločitvenem testu so zadnja mesta v najboljši deseterici zasedli Natalija Sebanc, Matic Maček in Barbara Ribič. Trojica se je tako pridružila Miši Koplovi, Anamariji Truden, Pii Pajnič, Davidi Pogorevc Hafner, Danu Prohartu, Barbari Poljanec in Juretu Kirbišu.