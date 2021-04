Kimi, Anže in Ljubislav med najboljših deset, Bine Volčič odnesel vodjo na balkon

Tekmovalci so lahko med najboljšo deseterico prišli samo z najboljšo torto. Podvig je po vseh zapletih uspel Kimijini skupini, ki jo je na balkon prinesel Bine Volčič. Anže in Ljubislav pa sta se tja z veseljem povzpela sama.

Pot med najboljših deset kuharjev v letošnjem MasterChefu Slovenija so si tekmovalci utirali v skupinah, bila pa je bila sladka. Pripraviti so namreč morali tri svetovno najbolj znane torte. Ljubislav, Kimiin Anže so pristali v eni skupini. Brez besed in težav so za vodjo določili izkušeno slaščičarko. Irena, Adam in Dušan so pristali v drugi skupini, vodja je postal slednji. Dušan iskreno: “Bo težka obvladati ta dva.” Tretjo skupino so sestavljali Maša, Žiga in Natalija. Kljub temu, da je Maša želela za vodjo določiti Natalijo, je ta vztrajala, da naj vodi kar ona, strinjal se je tudi Žiga. Alana in Bruno sta morala torto pripraviti sama, a sta se kljub temu veselila. Dogovorila sta se, da bo vodja Bruno.

Alana in Bruno

Vodje so morali sami izbirati med tortami, odločiti so se morali na podlagi videza, zatorej so se morali zanašati na svojo kulinarično razgledanost ali na srečo. Po žrebu je lahko prva izbirala Maša. Odločila se je za torto črni gozdiček, ki je najlažja za pripravo. Dušan je kot drugi izbral torto doboš, za katero so potrebovali več tehničnega znanja in časa. Alana in Bruno sta dobila mavrično pinata torto, najbolj zahteven japonski cheesecake pa je ostal Kimijini skupini. Tekmovalci so še izvedeli, da skupine izziva ne bodo končale v enakih sestavah, saj bo moral vsak vodja med kuhanjem najšibkejši člen poslati k drugi skupini.

Torta, ki jo je pripravljal mladi par

Vsi člani Kimijine rdeče skupine so se strinjali, da bi bilo modro pripraviti dve torti. So pa naredili dve napaki, in sicer niso uporabili pravega kremnega sira, ampak namaz, pa tudi napačen model za peko so pripravili. Bine jim je povedal za dva spodrsljaja, a Kimi sprva ni ugotovila, kaj je imel v mislih. Maša je bila na začetku povsem izgubljena, a se je v nadaljevanju zbrala in Natalijo opozarjala na podrobnosti v receptu. Karim je priganjal Alano in Bruna, ki sta morala pripraviti šest različnih biskvitov. Kimi je nato ugotovila, da potrebujejo pravi kremni sir, pomislila je tudi na pekač.

Bine je opozoril Kimi na dve napaki, a ni povedal, kateri

Maša se je nato začela obremenjevati s tem, koga naj določi za najšibkejši člen. Napeto je bilo tudi v Dušanovi skupini, kjer so si tekmovalci že razdelili zadolžitve, nato pa je Dušan prevzel Irenino delo in tekmovalka ni več vedela, kaj naj počne. Nato je vodja ugotovil še, da je naredil napako, saj bi moral že pripravljeno karamelo zliti po biskvitu, ta pa še ni bil pečen. Irena: “Katastrofa od vodje.” Maša se je nato s težkim srcem odločila, da bo v modro skupino poslala Natalijo. Slednji se to ni zdelo prav, saj je Žiga po njenem mnenju manj doprinesel k skupini.

Natalija se ni strinjala z Mašino odločitvijo

Anže je nato začel opozarjati sotekmovalce, da se čas izteka, a ga je Kimi mirila, češ da ga imajo dovolj. Nato jo je še Bine opozoril, da ne bi bilo slabo, če bi gledala na uro, in da bi morala biti torta že v pečici. Dušan je nato določil Natalijo, naj naredi rezervno kremo, saj je dvomil v Adamov uspeh, čeprav mu je ta zatrjeval, da bo popolna. Poudaril je, da se res natančno drži recepta, pa čeprav to ni v njegovi navadi. K rdečim sta nato prišla Bine in Karim, da bi jih opozorila na podrobnosti v receptu in jim dopovedala, da bi morala biti torta že 20 minut v pečici. Trojici je šlo na smeh, sodnika pa sta se jezila. Kimi je povedala, da v takšnih situacijah potrebuje pozitivno energijo: “Ne mi zdaj z negativno energijo, jaz potrebujem dobre vibracije in tako bo tudi stvar uspela.”

Kimi je vztrajala pri pozitivnih vibracijah

Tudi Maša in Žiga sta imela tri minute pred koncem izziva še vroča biskvita. Natalija je komentirala: “Karma.” In dodala: “Bom tudi jaz začela svojo igro igrali.” Razkrila je še, da je namenoma narobe vmešala rumenjake v beljake, da bi pokvarila biskvit. Maša in Žiga sta lovila zadnje sekunde, da bi sestavila torto, toda čas se je iztekel, in Bine je ob pogledu na njun izdelek ocenil: “Mislim, da imamo prvo katastrofo.” Maša pa je opozorila, da je Natalija biskvite zanalašč prepozno dala v pečico. Maša: “Verjamem, da je pripravljena iti čez trupla za marsikaj ... Nisem pa dejansko mislila, da je človek sposoben biti tako pokvarjen.”

Natalija ni mogla skriti nasmeška

Rdeči so ugotavljali, da imajo morda res premalo časa, da bi se njihova torta spekla do konca. Kimi je predlagala, da bi malce eksperimentirali s peko, saj so imeli pripravljeno rezervno torto. V modri skupini je nato postalo še bolj vroče. Dušan je vprašal Adama, kako dober je. Ko je ta odgovoril, češ da je najboljši, pa je Dušan vprašal: “Potem nimaš problema iti naprej?” Adam je ravno zaključeval svojo kremo, ki jo je pripravljal eno uro, zato je bil šokiran. Dušanu je dal roko in sta se objela, a mu je tudi omenil, da se mu bo vse vrnilo. Prepričan je bil, da se ga boji, saj ga vidi kot močnega konkurenta, in dodal, da Dušan že vseskozi taktizira. Jezila se je tudi Irena, ki meni, da Dušan ne igra poštene igre. Alana je Adama lepo sprejela in mu takoj naložila delo. Bruno je bil iskren in mu je povedal, da Alane ne bo poslal naprej, Adam pa je to popolnoma razumel.

Ko je Adam povedal, kaj si misli o Dušanovi odločitvi

Dušanova skupina je tik ob izteku časa dokončala torto. Zadovoljna je bila tudi Kimi, saj je torta kljub napakam veliko obetala. Bine je povedal, da bo, če bo torta ostala tako lepa, tudi ko jo bodo vzeli iz modela, vsakega tekmovalca nesel na balkon. Adam se je na koncu pridružil Kimijini skupini, a je lahko samo gledal v pečico. Alana in Bruno sta kmalu zatem dokončala torto, zmanjkalo jima je samo pol minute, da bi se bolj posvetila njenemu izgledu. Na koncu je na presenečenje sodnikov uspelo tudi rdeči skupini in Bine se je bal, da bo res moral vse člane skupine nesti na balkon. Kimi je pred okušanjem na individualni test poslala Adama, ki je v skupino prišel zadnji.

Kimi je s težkim srcem na individualni test poslala Adama

Maša in Žiga sta se odločila, da torte ne bosta prinesla pred sodnike, ker jih preveč spoštujeta. Maša je povedala, da sta za neuspeh krivi Natalija in ona sama kot vodja, ki bi morala delo pohitriti. Alana in Bruno sta pripravila lepo torto z lepimi, sočnimi, mehkimi biskviti ter okusno, gladko masleno kremo. Tudi bonbončki so se ob prerezu lepo usuli iz votle notranjosti. Sodniki so pohvalili tudi to, da sta lepo sodelovala in bila spoštljiva drug do drugega.

Bine se je spomnil, kaj je obljubil rdeči skupini

Torta modre skupine je bila na pogled precej slabša od originale lepotice, a je bila zelo okusna. Luka in Bine sta pohvalila karamelo, ki jo je pripravila Natalija, Karim pa je pohvalil kremo, ki jo je pripravil Adam. Sodniki so za konec prihranili japonski cheesecake. Izvedeli so, da so tekmovalci uporabili napačen model, pri tem pa imeli neverjetno srečo. Bine je bil navdušen nad izgledom, nato še nad okusi. Bine: “Tale vaša torta je neverjetna. Ravno prav sladka, ravno prav kisla, stopi se ti v ustih, sočna je ... Ne vem, kako vam je to uspelo.” Karim je predvideval, da so imeli začetniško srečo, pa tudi nekaj znanja.

Zmagovalna torta

Zaradi, kot so se izrazili sodniki, popolne polomije Maša in Žiga nista postala varna. Dušanova skupina je kljub zelo okusni torti prav tako morala na individualni test. Sodniki so na koncu odločali med Kimijino skupino in mladim parom. Bine se je opravičil rdečim, da ne bo mogel izpolniti svoje obljube, in da lahko na balkon nese samo Kimi. To je pomenilo, da je njena skupina varna, in da so tri mesta med najboljšo deseterico zasedli ona, Anže in Ljubislav.

Bine je zgrabil Kimi in jo odnesel na balkon

Kdo bo zasedel preostalih sedem, bomo izvedelijutri, ko bo na sporedu izločitvena oddaja MasterChef Slovenija. Ne zamudite ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.