Kimi in Žiga z vrhunskim krožnikom med najboljšo peterico

Adam Šerc je med tokratnim izzivom odločal o parih in sestavinah, s katerimi so kuhali, toda prednost mu ni prinesla varnosti. Brunu Šulmanu sta se lahko na balkonu pridružila Kimi Zupančič in Žiga Gabrovec, ki sta navdušila sodnike.

Karim Merdjadi je najavil začetek boja za mesta med najboljšo peterico sedme sezone MasterChefa Slovenija: “Kdor bo danes stal za najboljšim krožnikom, se bo pridružil Brunu in šel med najboljših pet.” Pred njimi so stale košarice, polne različnih sestavin, Bine Volčič pa je napovedal, da bo na potek igre močno vplival oranžen predpasnik. Bine: “Kdor je dovolj pogumen, naj stopi po predpasnik.” Adam je malce počakal, nato pa tvegal in si ga nadel. Izvedel je, da bo za razliko od ostalih tekmovalcev kuhal sam. Adam je tudi določil oba para, združil je Natalijo in Mašo ter Kimi in Žigo. Nato je razdelil košarice s sestavinami, Nataliji in Maši je namenil afrodiziake, Kimi in Žigu pa ribe. Zase je izbral gozdne sestavine.

icon-expand Adam si je nadel oranžen predpasnik. FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali v eni uri skuhati kar najboljšo jed. Nataliji se je zdelo, da Maša ni prispevala nobene ideje: “Ni imela pojma ... Nobene pomoči nisem dobila od nje.” Odločili sta se, da bosta pripravili testeninsko solato, toda Karim je opazil, da imata težave. Ni si predstavljal, kako naj bi bil videti njun krožnik. Kimi je bila bolj navdušena nad izzivom in sestavinami in je med kuhanjem uživala. Zadovoljna je bila tudi z Žigovo pomočjo. Tekmovalec je povedal, da ji je preprosto prepustil vajeti, zato nista imela težav. Adamu se je zdelo, da mu gre bolje kot v prejšnjem izzivu, a kot je v njegovi navadi, si je zamislil kompleksen krožnik.

icon-expand Kimi in Žiga med ustvarjanjem zmagovalnega krožnika. FOTO: POP TV

Maša in Natalija sta nato Karimu opisali nov načrt, ki je vključeval veliko sestavin, in v tem primeru je težko doseči harmonijo. Bine je nato želel izvedeti, zakaj ima občutek, da Adam ne uživa v kuhanju. Adam: “Kar dosti je v igri.” Bine mu je povedal, naj se ne obremenjuje s tem, saj tako ne bo užival med kuhanjem. Bine: “Poskusi kuhati kot doma, s srcem.” A je bilo videti, da se Adam ni mogel sprostiti.

icon-expand Ostremu očesu Bineta Volčiča ne uide prav nič. FOTO: POP TV

Luka pa je poskusil Žigo navdušiti nad morskimi sestavinami. Tekmovalec je res pomalical surovega škampa in bil prijetno presenečen. Napovedal je, da bo odslej med plavanjem v morju še jedel. Luku pa se je zdelo neverjetno, da gre njemu in Kimi tako dobro.

icon-expand Luka Jezeršek je Žigo navdušil nad morskimi dobrotami. FOTO: POP TV

V drugem krogu so morali tekmovalci sleči predpasnike, kajti Adam je za novo jed premešal karte. Najprej je izbral košarico z vegetarijanskimi sestavinami in jo namenil Nataliji in Kimi. Maša in Žiga sta pristala skupaj, dobila pa sta košarico z mlečnimi izdelki. Žiga je povedal: “Jaz mislim, da je Adama malo strah.” Kimi se je čudila, ker sta z Natalijo dobili 'lažjo' košarico. Kimi: “Adam govori, da se noče nikogar načrtno znebiti. Če bi bilo to res, bi dal vsakemu tisto, kar mu najbolj leži, potem pa se dokažimo, kdo je boljši.” Sebi je Adam izbral mediteranske sestavine.

icon-expand Trije sodniki in Adam pred drugim krogom. FOTO: POP TV

Adamu se je nato le uspelo sprostiti, sodnikom je želel dokazati, da razume kulinariko. Luka je Nataliji in Kimi predal Binetovo željo, in sicer si je zaželel cvetačni steak. Takrat je tekmovalkama steklo in prekipevati sta začeli od idej. Manjšo težavo sta imela Maša in Žiga, tekmovalka se je bala, da bi bil njun krožnik pretežek. Binetu se je nato ob vonjavah, ki so se širile iz Adamovih ponev, začele pošteno cediti sline. Sodnik je bil navdušen tudi nad cvetačnim steakom, ki ga je pripravila Kimi. Maša in Žiga sta se nato lovila glede postavitve, a je tekmovalka dobila idejo med rezanjem štruklja, medtem ko je Adam pri serviranju znova pogrnil.

icon-expand Ko ti sodnik gleda pod prste, se ti radi tresejo ... FOTO: POP TV

Tekmovalci so se morali odločiti za enega izmed krožnikov, ki so ju pripravili. Natalija je stavila na krožnik, ki ga je pripravila skupaj s Kimi. Luka je pohvalil posamezne komponente, a je bilo na krožniku vsega preveč. Kimi in Žiga sta se odločila, da bosta stala za svojim ribjim krožnikom, in njuna odločitev je bila pravilna. Luka ga je opisal kot vrhunskega, Bine pa je dodal: “Ta krožnik ima vse tisto, kar mi na tej stopnji pričakujemo.” Maša se je odločila, da bo stala za krožnikom iz mlečnih izdelkov. Prejela je čestitke zanj, saj je bil kljub težkemu izzivu lep in dober, le Bine ji je namenil lekcijo o holandski omaki. Adam je bil na vrsti zadnji in na presenečenje vseh se je odločil za prvi krožnik. Bine je poskusil tudi njegovega drugega in mu povedal, da je sprejel napačno odločitev.

icon-expand Maši je že drugič zapored zmaga ušla le za las. FOTO: POP TV

Uvrstitve med najboljšo peterico sta se razveselila Kimi in Žiga. Tekmovalec je komentiral: “Ne vem, ali me zebe, ali mi je vroče, ali bom bruhal.” Maši se je tako že drugič za las izmuznil balkon, jo je pa Bine zelo pohvalil za zadnja krožnika. Jutri se bo skupaj z Natalijo in Adamom borila za zadnji mesti na balkonu.

icon-expand Kimi in Žiga sta se prebila med top 5! FOTO: POP TV

