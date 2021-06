Kimi o slovesu od MasterChef pokala: To ni bil poraz, ampak sladka zmaga

Ker mi je priprava eklerja res lepo uspela, sem se odločila za croquembouche. Odločitev je bila spontana, želela sem si postaviti izziv, saj so sodniki večkrat komentirali, da izbiram lažjo pot. Po mojem mnenju lažje poti v MasterChefu skoraj ni, saj enkrat je preveč, enkrat je premalo, enkrat si preveč drzen, drugič izbiraš prelahko pot ... Od vseh teh komentarjev sem bila rahlo zbegana in sem po drugi strani komaj čakala, da se vse skupaj konča. Močno sem pogrešala družino, odnosi med tekmovalci so bili vedno bolj napeti in sem vesela, da sem šla domov v svoj dom in objem najdražjih.

Na začetku priprave croquemboucha sem imela občutek, da zmorem vse. Profiteroli so uspevali, krema je bila fantastična ... Sama sebi sem se začudila, da mi bo mogoče uspela priprava sladice, ki jo ponavadi v parih pripravljajo dve uri, jaz pa sem imela na voljo le 1 uro in 40 minut. Je pa res, da še nisem pripravljala croquemboucha, vedela sem le, kako gre v teoriji. Glavna težava pri mojem sestavljanju stolpca iz profiterolov je bila, da sem brala recept, in tam je bila navedena svetla karamelna barva. Ker je to zelo dvorezen meč, sem karamelo premalo skuhala, in zato je bila namesto lepila le sladkorni sirup. Ko sem pogledala originalni croquembouche, in videla, da je karamela precej temne barve, je bilo žal že prepozno. Tako da je moj nasvet, drži se recepta, ampak ne zaupaj mu popolnoma, saj ima vedno večpomenske razlage. Lukovi nasveti mi niso pomagali, saj če bi bila karamela dovolj temna in bi imela učinek lepila, bi delovalo po moje, tudi če bi pomakala cele profiterole, le malce več dela bi si naredila. Tako da moja glavna težava je bila karamela ...

To je bil zame dokaz, da sem vztrajna, da dam vse od sebe, velikokrat mi uspe, ampak včasih pa žal ne. To ni bil poraz, ampak sladka zmaga – dobesedno. Poslala sem se ven sama, ampak ne po najlažji poti. Že to, da sem v tem času začela sestavljati stolp, je bila zame zmaga. Predlagam, da naj poskusi vsak doma pripraviti 90 profiterolov v 1 uri in 10 minut. Pol ure pa si vzemite za sestavljanje, seveda s temno karamelo (smeh).

Oddaja je bila zate zelo čustvena. Kako so konec tvoje poti doživljali in komentirali tvoji najbližji? Je hčerkica sploh smela gledati mamico vso objokano?

Komentirali so, kaj delam že doma, in zakaj nisem izbrala nečesa lažjega, saj so vsi mnenja, da bi to izpeljala odlično. Takšna je bila odločitev in ni mi žal. Kaj bi, če bi, ko bi so brezvezna vprašanja in bežanje pred realno situacijo. Kar je, je. Mija je lahko gledala oddajo, njeni komentarji so le "mami mastercef", "mami joka", "mami kuha". Mija je za svoja leta zelo zrel otrok in dojema veliko več, kot bi od nje lahko pričakovali.

Kako je tekmovanje vplivalo nate, najsibo v kulinaričnem smislu ali osebno?

Kulinarično sem napredovala za 200 odstotkov, saj mi en teden pred MasterChefom ni uspelo poširati jajčka. Imela sem predznanje iz slaščičarstva, kar se tiče kuhanja slanih jedi, pa sem se med samim snemanjem oddaje veliko učila in vadila in na ta način napredovala. Osebno sem dojela, koliko sem sposobna pod stresom, všeč mi je to, da sem ostala takšna, kot sem, in se nisem pretvarjala. Ob samem gledanju oddaje pa sem si kdaj mislila "kakšna avša", drugič pa sem se sama sebi zdela simpatična. Šele ko vidiš samega sebe, ugotoviš, kaj lahko izboljšaš in spremeniš, in na koncu mi je to, da sem bila v MasterChefu, dalo dodatno motivacijo, da delam s kulinariko, in tudi, da delam na sebi in poskusim izboljšati stvari, ki mi niso všeč.