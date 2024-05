Klara Šmigoc: Enostavno nisem mogla zadržati solz sreče

Klara Šmigoc prihaja iz družine, v kateri je veliko ljubezni in povezanosti. V varnem domačem okolju je vzklila tudi njena strast do kulinaričnega ustvarjanja. Pot do sanj, da bi odprla lastno slaščičarno, jo je ponesla v MasterChef Slovenija , da bi osvojila zlata vredna znanja in veščine. Njeni najdražji pa so ji pred odhodom položili na srce: " Naj si celotno izkušnjo naredim tako, da mi bo vedno lepo in bom ob njej uživala, ker je poleg samega tekmovanja najbolj pomembno to, da vedno kuham s strastjo in srcem. "

Njena predanost in ljubezen do kuhanja se odražata tudi na njenih krožnikih, s katerimi je nanizala že lepo število uspehov. Kljub temu, da vedno verjame vase, pa je hvaležna za podporo svojih najdražjih. Kako zelo hvaležna je, smo lahko videli tudi med zadnjim kuharskim izzivom v tekmovanju, ko so se tekmovalcem pridružili domači in prijatelji. Klaro je presenetila mama Dušanka in ob obisku je bila morda najbolj čustvena med tekmovalci. Povedala je, da jo je prav ona spodbujala in ji stala ob strani. Klara: "Ob prihodu svoje mami v Masterchef kuhinjo sem postala zelo čustvena in enostavno nisem mogla zadržati solz sreče. Zelo sem bila srečna, ko sem videla, kako vstopa v MasterChef kuhinjo nekdo izmed mojih domačih – s tem mi je dala potrditev, da mi stoji ob strani in me podpira na moji kuharski poti. Tekom tekmovanja imam ves čas pred seboj zastavljen cilj, ki ga želim uresničiti, zato vase vedno verjamem in nad seboj nikoli ne obupam. In verjamem, da tako misli tudi moja družina."

Klara in Dušanka sta bili med kuhanjem videti usklajeni in mirni, a je bila tekmovalka na koncu kot vedno na trnih. Vsi tekmovalci se namreč želijo dokazati pred sodniki, tokrat se je Klara želela dokazati tudi pred svojo mamo. Klara: "Med kuhanjem sem zelo uživala. Kljub temu, da doma skorajda nikoli skupaj ne kuhava, mislim, da sva se super odrezali. Seveda pa sem bila med samim pokušanjem tudi na trnih. Kljub temu, da je šlo za 'družinsko kuhanje', je tudi tokrat bil v igri balkon za obstanek, obenem pa sem se še želela dokazati pred svojo mami. Balkona sem si zelo želela, a veliko bolj mi je bilo pomembno, da med kuhanjem uživava in se imava 'fajn'."

Sodniki so na koncu odločali med tremi tekmovalkami in tremi mamami, konkurenca je bila velika, njuno veselje pa prav tako, ko so ju sodniki poslali na balkon. Izkušnja, ki jima bo ostala v najlepšem spominu. Klara: "Še sama nisem mogla verjeti, da sva ravno medve bili poklicani, zato je veselje bilo še toliko lepše. To kuhanje nama bo definitivno ostalo v najlepšem spominu. Se mi zdi, da je ta dan bil zame 'vrtiljak emocij' – na začetku so bile solze sreče, ker je mami prišla v kuhinjo, na koncu pa solze sreče, ker sva skupaj lahko leteli na balkon. Ta dan je bil zame najlepši dan v MasterChef kuhinji."