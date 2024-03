Klara in Andreja po kuhanju z manj sestavinami in časa do sladke zmage

Tekmovalci so si morali sestavine za kuhanje na tokratnem individualnem testu priboriti s svojim znanjem. Na MasterChef kvizu pa so si lahko priborili tudi dodaten čas za kuhanje. V prvem delu izziva so se borili v dveh skupinah. Skupino Vilic so sestavljali Dana Ilić , Julija Bukvič , Andreja Špeh , Matej Muhvič , Martina Pušnik in Klara Šmigoc , skupino Žlic pa Lidija Subašić , Rok Novak , Matjaž Vengust , Domen Beribak in Blanka Erniša . Odgovarjali so na vprašanja iz desetih kulinaričnih kategorij. Prva je odgovarjala skupina, ki je prva pritisnila na žlico oziroma vilice. Jušne osnove so si priborile Žlice, gajbico gradnikov, med katerimi so bili denimo ostrigina omaka, inčuni, worchesterska omaka, prav tako. Začimbe so si priborile Vilice, zelenjavo in žitarice prav tako. Ključ do zmagovalne jedi, zabojček sadja, so si priborile Žlice, piščanca, postrv in dagnje prav tako. Alkoholne pijače so si priborila Vilice, luksuzno košarico s kaviarjem, črnim česnom, temno čokolado in drugimi sestavinami pa so si priborile Žlice.

Vilice so tako lahko kuhale z začimbami, zelenjavo, žiti in alkoholnimi pijačami, zaradi česar so bili nekateri člani vidno razočarani. Žlice so lahko kuhale z osnovami, gradniki okusov, sadjem, piščancem, postrvjo in dagnjami ter luksuznimi sestavinami. Po prvem delu izziva so kuhali vsak zase, skuhali pa so lahko, karkoli so želeli. Člani Vilic so imeli na voljo za kuhanje 54 minut, člani Žlic pa štiri minute več. Morali so se dokazati, kajti na pokušanje na koncu niso prišli vsi. Karim je pri tem opozoril, da je lahko preveč sestavin dvorezen meč.

Domna so poklicali naslednjega. Pripravil je konfitirano postrv s tortelini, polnjenimi s skuto in sušenimi jurčki. Mojmir: " Mislim, da si s tem krožnikom pokazal, kako veliko potenciala imaš. " Riba je bila popolno konfetirana, ravioli pa so poskrbeli za umami doživetje. Toda Luka in Karim sta v jedi našla napako, ocenila sta, da bi moral tekmovalec testo za torteline razvaljati bolj na tanko.

Sodniki so najprej poskusili jed Klare Šmigoc. Pripravila je torteline, polnjene z domačo skuto, ješprenjem in ostrigarji, ki jih je servirala v juhi iz ostrigarjev. Mojmir Šiftar je priznal, da je bil skeptičen glede ješprenja v testeninah, a je bil na koncu pozitivno presenečen. Karim Merdjadi je tekmovalko pohvalil, saj je dobro izkoristila zelenjavo: "Jaz mislim, da si zelo dobro opravila svoje delo." Luka Jezeršek pa ji je za jed čestital.

Sodniki so za pokušanje izbrali tudi Andrejino sladico. Pripravila je metino pito in sladoled s cimetom, kardamomom, pimentom in muškatnim oreščkom. Luka je njeno sladico opisal kot poroko med štirimi suhimi in eno svežo začimbo, jed se mu je zdela prefinjena, popolna in elegantna. Karim je pogrešal kanček sladkorja več, s katerim bi okuse še povzdignila. Mojmirja pa je popeljala na Šri Lanko, kjer je užival med nasadi čaja, mete in začimb.

Sodnike je z idejo za svojo jed prepričala tudi Lidija, ki ji je je sladica sicer razpadla. Pripravila je tarte tatin s hruško in slaščičarsko omako z meto. Luka je pohvalil kombinacijo grenkega in sladkega, oboje se je zelo lepo dopolnjevalo s svežino omake. Karim je pohvalil karamelo, lepo termično obdelane hruške in testo. Dodal pa je, da sam ne bi nikoli uporabil moke v omaki, saj ta potrebuje več termične obdelave.

Za konec so sodniki želeli poskusiti Matjažev krožnik. Pripravil je cmočke, polnjene z natrganim piščancem, ki jih je postregel z zelo okusno gobovo omako. Tekmovalec je priznal, da je improviziral pri oblikovanju, in Luka je hitro ugotovil, da je bilo testo zaradi nepravilne tehnike zapiranja mošnjička surovo.

Sodniki niso poskusili Danine, Rokove, Julijine, Matejeve, Martinine in Blankine jedi, zato se je morala šesterica pripraviti na izločitveni test. Peterica ostalih tekmovalcev pa je stopila pred sodnike. Mojmir: "Danes ste morali biti v kuhinji še posebej iznajdljivi in nekateri izmed vas ste se res izkazali." Ampak dva krožnika sta izstopala. Matjažu in Lidiji je spodletelo zaradi neustrezne termične obdelave. Karim je nato razkril: "Klara, Domen in Andreja, ena jed nas je danes res navdušila." In to je bila Klarina jed. Toda na balkonu je bilo še eno prosto mesto in sodniki so ga namenili Andreji. Domnu se je tako balkon izmuznil za las ali dva.