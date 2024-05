Klara je na balkon odpeljala svojo mamo Dušanko

Znanje, ki so ga tekmovalci pridobili na MasterClassu Slovenija , so lahko izkoristili na individualnem testu. Pripraviti so morali dve jedi, glavni sestavini za kuhanje pa so izbrali njihovi najdražji, njihovi največji navijači. Prišli so brat Mateja Muhviča , prijateljica Dane Ilić , mame Klare Šmigoc , Julije Bukvič in Lidije Subašić , mož Blanke Erniša in dekle Domna Beribaka .

Jagoda je na veselje svoje Lidije izbrala brancina in kokos. Danina prijateljica Fikreta je izbrala cvetačo in piščančje stegno brez kosti, a tekmovalka nad cvetačo ni bila navdušena. Blankin mož Jožef je izbral gobe in na njeno žalost piščančji file. Matejev brat Nejc je izbral stegno jagenčka in banane, ob čemer je bil tekmovalec optimističen. Klarina mama Dušanka je izbrala piščanca in maline, ki so začrtale tekmovalkino slaščičarsko pot. Domnova Lara je izbrala goveji file in pistacijevo pasto, Julijina mama Mateja pa krompir in lososa.

Gosti postanejo pomočniki

Izbor sestavin pa ni bila edina naloga gostov, v predalih so jih namreč čakali predpasniki. Za kuhanje so tako imeli na voljo dodaten par rok, 85 minut časa in odprto trgovino. Vloge vodij so prevzeli kar tekmovalci, ki bolje poznajo kuhinjo, poleg tega so med tekmovanjem pridobili ogromno izkušenj in znanja.