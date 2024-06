Klara o uvrstitvi v polfinale: To je bil pravi vrtiljak čustev

Klara Šmigoc je prejšnji teden zasedla zadnje mesto med najboljšo peterico kuharjev sezone. Morda je bilo to za koga presenečenje, saj je bil izločitveni test preizkus slaščičarskega mojstrstva in na tem področju je tekmovalka domala vedno blestela. Klara: "To je bil pravi vrtiljak čustev. V top pet sem prišla kot zadnja tekmovalka, kjer je v izzivih bilo potrebne veliko zbranosti in fokusa. Žal sem se za mesto v top pet morala boriti z Julijo, svojo cimro, in to je bilo zadnje, kar bi si kdaj želela. Ampak na mojo srečo mi je uspelo Julijo premagati in odleteti na balkon ter obkljukati nov mejnik, ki sem si ga zastavila."

V nadaljevanju tekmovanja je poskrbela za popoln preobrat. Sodnike je navdušila s tremi čudovitimi jedmi, znova se je dokazala kot talentirana slaščičarka in znova se je dokazala tudi na slanem področju. Znova zato, ker je v tekmovanju že navdušila z vsemi. Klara: "Zelo sem bila vesela, da je izziv bil slan in sladek. Vsi se zavedamo, da moraš za vstop v finale nekaj pokazati na obeh področjih, hkrati pa bi lahko rekla, da sem s tem izzivom mnogim gledalcem zaprla usta. Lahko bi rekla, da sem se na večini izzivov izkazala s sladico, če je bila možnost, a tudi o slanih jedeh sem imela dobre komentarje sodnikov." Kot primere izpostavi vegi burgerje, ki jih je pripravila med izzivom pivniških jedi, raviole z muškatno bučo, njoke s tofujem in jurčki, piščanca z ajdovo kašo in mandarino, ki ga je pripravila skupaj z mamo, ter s strani sodnikov zelo pohvaljen jastogov creme brulee.

Občudovanja vredno je, da tekmovalci v tako kratkem času skreirajo izvrsten trihodni meni. Še posebej, če pomislimo na to, da chefi svoje jedi kreirajo precej dolgo. Klari je uspelo dobro izkoristiti odmerjenih 15 minut: "Lahko bi rekla, da je ta dan bil zelo dober dan. Že zjutraj sem bila zelo prepričana vase in od tukaj naprej sem si samo rekla, da je mejnik top pet opravljen in sedaj je potrebno samo to, da med kuhanjem uživam, in naj se zgodi, kar se mora. Skreirala sem tri jedi, na katere sem zelo ponosna, še posebej zato, ker sta bili dve slani in me gledalci poznajo samo iz perspektive sladkih jedi. Navdih sem črpala najbolj iz knjig, iz katerih se učim, in pa ta dan sem si rekla, da za polfinale mora biti nekaj posebnega, zato sem se odločila za nenavadno sestavino, kot so možgani. Na začetku moram priznati, da sem doživela majhen 'black out', ampak sem zadihala in si rekla, da bo vse v redu, ker danes mora biti moj dan." In res je bil njen dan. Ko je postala prva polfinalistka, so jo navdali neverjetni občutki, sedaj jo čaka bitka za mesti v velikem finalu. S katerima dvema tekmovalcema se bo pomerila?

