Klara ob doseženem mejniku: Zame je bil ta dan poln emocij

Klara Šmigoc se je med najboljšo deseterico zavihtela na izločitvenem testu, a več kot zasluženo. Pripravila je izjemno sladico, v kateri je po besedah Luke Jezerška uporabila prekrasne tehnike in skupaj z okusi svojo idejo pripeljala do popolnosti. Tudi slaščičarski mojster Karim Merdjadi je pohvalil tehnično večplastnost sladice in odlične okuse. Klara: " Zame je bil ta dan poln emocij. Zelo sem ponosna nase, da mi je uspelo narediti takšno sladico, še bolj sem pa vesela in ponosna, da sem dobila takšne komentarje. Komentarji so mi definitivno dali dodaten zagon za naprej in potrditev, da moram na vsakem kuhanju verjeti vase. "

Njeno veselje je bilo toliko večje, ker je v deseterico najboljših vstopila s sladico, saj so sladke dobrote njena strast. Za to je hvaležna Dani Ilić, ki ji je namesto slanega namenila sladek izziv. Klara: "Veselje je neopisljivo, v tistem trenutno si zelo vesel, da ti je uspelo, a hkrati po tihem sploh ne moreš verjeti. Že pred samim vstopom v MasterChef kuhinjo sem si postavila različne mejnike, ki sem jih na tej poti želela odkljukati – da prva ne izpadem, top 10, top 5, top 3 in finale. Prva dva mejnika mi je do zdaj že uspelo odkljukati in lahko priznam, da sem nase zelo ponosna. Še bolj sem pa vesela in srečna, da sem med deseterico najboljših vstopila s sladico, ki predstavlja mojo strast v življenju. Počutim se neverjetno in sedaj imam v glavi samo to, da se moram še bolj boriti, učiti in uživati v kuhinji, da lahko odkljukam naslednji mejnik." Odličen razlog za veselje pa so imeli tudi njeni najdražji, ki so bili hkrati ponosni, da je Klari uspelo.