Klara od nepozabnega dosežka do bridkega poraza, a je to ni potrlo

V prazničnem prvomajskem tednu bomo namesto šova MasterChef Slovenija predvajali prvo sezono srbske serije Toma. V tem obdobju odpade tudi 24UR ZVEČER. MasterChef Slovenija in 24UR ZVEČER se na POP TV vrneta 6. maja.

Nov teden tekmovanja je začela več kot uspešno. Sodniki so jo postavili v vlogo vodje skupine, kar je bil popravni izpit zanjo, saj prvič skupine ni popeljala na balkon. Tokrat so na pravljičnem izzivu s svojimi čudovitimi jedmi prav blesteli. Klara: "Glede na to, da je ta izziv bil na nek način popravni izpit, da popeljem svojo skupino na balkon, sem bila še toliko bolj vesela in ponosna, da mi je tokrat uspelo. Ko dobiš takšne komentarje, se počutiš zelo srečno in ponosno, da ti je uspelo, in pa sam sebi daš potrditev, da si sposoben še več. To, da smo dobili tako dobre komentarje, pa po mojem mnenju ni samo zaradi dobrega kuhanja, ampak predvsem zaradi dobre energije in komunikacije v skupini. Na vse člane v skupini sem se lahko 100-odstotno zanesla in vanje sem verjela od prve minute kuhanja in vse do zadnje. Lahko bi rekla, da je bil ta skupinski izziv zame eden izmed lepših izzivov v MasterChef kuhinji."