Klara Šmigoc bo z Jezerški v Parizu predstavljala barve slovenske kuhinje

Klara Šmigoc , finalistka zadnje sezone šova MasterChef Slovenije , se 29. julija za nekaj dni odpravlja v Pariz, kamor jo je povabil Jezeršek Team v Slovensko hišo, kjer bodo s slovensko kulinariko razvajali brbončice obiskovalcev Olimpijskih igre. A kako je do sodelovanja sploh prišlo? "Na Višji strokovni šoli za Gostinstvo in turizem Maribor so me letos, v mesecu maju razglasili za ambasadorko gostoljubja - skozi študijska leta sem se pokazala kot vzorna študentka, ki sem uspešno sodelovala pri strokovnih projektih, dogodkih in tekmovanjih ter prispevala k promociji šole oziroma stroke. Za nagrado sem pridobila "vstopnico", da se lahko z Jezeršek Team odpravim v Pariz na Olimpijske igre," je ponosno povedala Klara za 24ur.com

Pravi, da ji sodelovanje ogromno pomeni, saj se zaveda, da se bo naučila zelo veliko in dodaja: "Menim, da biti na takšnem dogodku je velika čast in ne zgodi se vsak dan, da človek dobi priložnost kuhati v Parizu. Komaj čakam da doživim izkušnjo." Pravi, da za enkrat še ne ve, kako točno bo potekalo delo, da pa se zaveda, da bo delo naporno in težko, a kot vemo, ima Klara izjemno rada izzive, zato je pred odhodom v Pariz ne skrbi, da česa ne bi zmogla: "Zavedam sem, da bom delo opravljala v kuhinji in v strežbi in izkušnje se noro veselim. Takšna izkušnja ti lahko da zelo veliko. Se mi zdi, da se na vsakem dogodku naučiš nekaj novega. To, da pa bom pa opravljala svoje delo v Slovenski hiši je pa nekaj predvsem drugačnega. Verjamem, da bo odlična izkušnja, kjer bom pridobila veliko dodatnega znanja."

Luka Jezeršek: od sodnika do šefa

Klari je zmaga sicer za las ušla, a pravi, da je najbolj vesela, da je pri sladici dobila vseh 30 točk, kar ji je dalo dodaten zagon. "Masterchef mi bo zavedno ostal v zelo lepem spominu. Ne morem verjeti, da je vsega bilo tako zelo hitro konec. Kljub temu, da je bilo veliko stresa, slabih dni in utrujenosti, na koncu ko potegneš črto, na vse to pozabiš in se spominjaš samo najlepšega. Pridobiš ogromno znanja in spoznaš veliko čudovitih ljudi." Dodaja pa še, da njena slaščičarska kariera počasi raste, da je naročil vedno več, hkrati pa že pridno išče prostor, kjer bi lahko odprla svojo slaščičarnico.

In kako je sodelovati z Luko Jezerškom izven studia MasterChefa? "Se mi zdi, da je sedaj veliko lažje sodelovati z Lukom, ker me je lahko v teh mesecih snemanj bolje spoznal in točno ve kaj mi leži in kaj ne. Sodelovala sva že na Žametni večerji in dogodek se je izpeljal več kot odlično. Sem pa zelo vesela, da lahko sodelujem z Lukom tudi izven Masterchefa, ker mi je v šovu bil eden izmed ljubših sodnikov."