Klara Šmigoc in Luka Pangos sta finalista 10. sezone

Polfinalisti so morali pripraviti jedi iz sestavin, ki so jih za svoja vrhunska kuhanja uporabili zmagovalci preteklih sezon. Sodniki so odločili, da si vstopnici za finale zaslužita Klara Šmigoc in Luka Pangos, Jure Pavlič pa se je poslovil.

Razmišljanje zmagovalcev Trije polfinalisti, Klara Šmigoc, Jure Pavlič in Luka Pangos, so se pomerili za mesti v velikem finalu. Karim Merdjadi: "Da se nocoj prebijete v finale, boste morali razmišljati kot zmagovalci. Soočili se boste z najboljšimi jedmi zmagovalcev MasterChefa Slovenija." Vsak polfinalist je izbral eno zlato kroglo, v kateri so bile zapisane jedi. Klara je izžrebala glazirano hobotnico Zale Pungeršič, Jure je izžrebal lososov konfit Sare Rutar, Luka pa srnin hrbet Bruna Šulmana.

Polfinalisti so morali iz nabora sestavin pripraviti svojo jed, in sicer po tri porcije, trgovina je bila zaprta. Na voljo so imeli 110 minut časa in Luka se je odločil, da bo izkoristil časovno prednost. To pomeni, da je lahko kuhal 120 minut. Začeli so z načrtovanjem jedi, za kar so jim sodniki odmerili 10 minut. 'Zdaj ali nikoli' Klara je dobila idejo o malce drugačni pripravi hobotnice, zaradi česar je bil Karim v skrbeh, a se je tekmovalka odločila idejo uresničiti. Klara: "Zdaj ali nikoli." Jure je bil zaskrbljen, ker med bogatim naborom sestavin ni bilo takšnih, ki jih uporablja sam. Luka Jezeršek je komentiral: "Jaz mislim, da je tu zelo veliko bogastva." Tekmovalec Luka je bil zadovoljen, ker ni imel preveč sestavin. Želel je navdušiti s kompleksno komponento, predvsem pa ostati zvest samemu sebi.

Mojmir Šiftar je bil navdušen nad Juretovo idejo o lososovi roladi, s svojimi idejami je navduševal tudi Luka. Sodniki so se samo bali, ali mu bo uspelo pripraviti vse v tako kratkem času. Klara je bila še naprej prepričana v svojo jed, kuhala je osredotočeno in mirno. Luka ni začel servirati jedi 15 minut pred koncem, tako kot si je zadal na začetku. Jure in Klara sta prva zaključila s kuhanjem, Luka pa je poskušal maksimalno izkoristiti dodatnih 10 minut, a na koncu ni bil zadovoljen s postavitvijo. 'Zelo, zelo dobro' Luka je prvi stopil pred sodnike. Pripravil je srnin hrbet z luskami hruške, glazuro iz pese in vina, orehov drobljenec s kostanji, pire rumenjaka, pire šalotke in česna ter divjačinsko omako s hruškami. Mojmir je povedal, da ga je srce bolelo, ko ga je opazoval med serviranjem. A je znova dokazal, da je ustvarjalen, da obvlada okuse in je tehnično podkovan. Sodnik Luka je ocenil, da je po eni strani postavitev na krožniku zelo premišljena. Karim je dodal, da je vsaka komponenta v jedi z namenom in da je pravilno dozirana. Tekmovalcu se je zahvalil in mu čestital: "Zelo, zelo dobro."

Klarini barviti krožniki Klara je navdušila s postavitvijo na krožnikih, ki so bili obenem identični. Pripravila je račje prsi s hobotnico, škampovo omako z račjo mastjo, ocvrto kroglico z nadevom iz hobotnice, polento, koriandrovo olje ter pomarančo. Luka je pohvalil skrbno pripravljene komponente, ki jih je omaka povezala v lepo celoto. Mojmir je pričakoval bolj začinjeno račko, Karim pa bolj intenziven okus polente. Mojmir: "Glede na to, da si v polfinalu, so tudi standardi malo višji."

Juretova usodna napaka Jure je naredil odličen prvi vtis z lepo postavitvijo jedi. Pripravil je lososovo rolado z nadevom iz škampov in lososa, škampov bisk z zeliščnim oljem, koromačevo-janeževo kremo, limonino granito in romanesko. Karim je pohvalil pire, bisk in rahlo pikantno olje, zmotil pa ga je razmočen nadev. Luka je povedal, da ga krožnik pusti ravnodušnega. Mojmir se ni strinjal, pohvalil je lososa, pire, čips, romanesko in granito. Obžaloval je, da je tekmovalec naredil napako z jabolkom. Klara in Luka postaneta finalista Karim je po okušanju razglasil: "V zadnjem finalnem dvoboju se bosta za naziv MasterChef Slovenija in 50.000 evrov pomerila Klara in Luka!" Luka: "Ne vem, če sem bil že kdaj tako srečen. Veliko sem že dosegel nekih uspehov, nekih stvari, ampak to se ne more primerjati z nobenim drugim dogodkom v mojem življenju." Klara je bila bolj redkobesedna: "Ne dojemam. Prav uščipniti se moram, če je to res."

Slovo ogromnega talenta Jure se je tako poslovil tik pred velikim finalom: "Finala ni, je pa še vseeno tretje mesto. Tudi bron je dober, tako da se ga ne sramujem." Karim je povedal, da so v njem videli ogromen talent: "Zdaj ga je treba pa samo še naprej brusiti." Mojmir: "Za vse stopnice, ki si jih prehodil, ti mi trije res iz srca čestitamo." Jure je povedal, da gre svoji družini v objem, saj jo je zelo pogrešal, potem pa pride na vrsto njegova krušna peč. Jutri se začenja veliki finale MasterChefa Slovenija, ki bo potekal kar dva dni. Ne zamudite ob ob 21.15 na POP TV.