Klara Šmigoc je prva polfinalistka: To so neverjetni občutki

Peterica izjemno nadarjenih domačih kuharjev se je pomerila za prvo mesto v polfinalu. Pripraviti so morali tri jedi, dve slani in eno sladko, v vsaki pa je moral zablesteti eden izmed najkvalitetnejših slovenskih mlečnih izdelkov. Za kreiranje in nabor izdelkov so imeli na voljo 15 minut, za kuhanje pa 110. Mojmir Šiftar : "Želimo dobro premišljene, vrhunske in estetsko čudovite krožnike."

Tekmovalci so morali skreirati in pripraviti tri jedi z izbranimi mlečnimi izdelki.

Jureta je v nekem trenutku zgrabila panika in je souffleja prehitro vzel iz pečice, zato sta se sesedla. Odločil se je, da bo ponovil vajo. Tudi Luka je moral pohiteti in je zaskrbljeno pogledoval proti uri. Na koncu mu je uspelo servirati vse tri jedi in lahko je le upal, da mu je uspelo.

Luka Pangos je na začetku priznal, da nima idej, enako težavo je imel tudi Domen Beribak . Lidija Subašić se je odločila za brezmesne jedi, izziv se ji je zdel zanimiv. Jure Pavlič je navdih črpal tudi v domačih jedeh in ni upal preveč eksperimentirati. Podobno je razmišljal tudi Domen, zato je ostal pri klasičnih jedeh. Klara Šmigoc se je veselila izziva, verjela je v svoje jedi, imela je dodelan načrt in se je zato dobro organizirala. Karim Merdjadi je ocenil, da bi lahko bile njene jedi vredne polfinala. Luka je v nadaljevanju s svojimi idejami navdušil Mojmirja. Sodnik mu je položil na srce, naj dobro razmisli o tehnikah.

Tekmovalci stopijo pred sodnike, Klara navduši

Luka je prvi stopil pred sodnike. Creme brulee s kozjim sirom z belo plesnijo, rožmarinom in tartufi žal ni bil dovolj pečen. Mojmir: "Škoda, ker okus je 'bolan'." Eklerji s kremo iz tolminskega sira s pomarančno lupinico in peteršiljem, džemom iz karamelizirane čebule ter karamelizirano rdečo peso so bili nežni in kremni. Karim je bil presenečen nad načinom priprave in drznostjo okusov. Luka Jezeršek je pohvalil vrhunsko idejo za jed. Tekmovalčev mochi z matcho, pistacijino pasto in maskarpone kremo je bil izredno okusen, a se je testo žal napilo in razlezlo.

Jure je pričakoval 'bombardiranje z vseh strani'. Sirov souffle z gavdo se mu je tudi v drugo sesedel. Težava je bila v preveliki količini maščobe, okus pa je bil dober. Rižota s kozjim sirom z belo plesnijo in navadnim trdim kozjim sirom, praženimi orehi in balzamično redukcijo je bila po oceni Luke na meji užitnega. Skutni štrudelj z rozinami in drobtinami ter kremo iz malin pa je bil zbit, razmerje testa in nadeva ni bilo ustrezno in skuta ni zasijala na krožniku.

Domen je pripravil creme brulee s kozjim sirom, hruškami, črnim orehom in medom, nad katerim je bil Karim navdušen. Pohvalil je teksture in okuse. Kajmakovim svaljkom z omako iz kajmaka in jelenovim hrbtom je manjkala svežina, bili so preveč nasitni. Za konec je tekmovalec pripravil skutne štruklje s pehtranom in drobtinami, ki pa jih je bilo preveč. Mojmir je ocenil, da je naredil korak naprej, da pa se bo zaradi močne konkurence moral truditi vedno bolj.