Klara Šmigoc s tekmovanja za Miss Slovenije v bitko za MasterChef pokal

21-letna Klara Šmigoc je finalistka Miss Slovenije 2022 in organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, njena strast pa so sladice. V MasterChef Slovenija prihaja po nova znanja, domov pa namerava odnesti tudi pokal.

V novi sezoni MasterChefa Slovenija mora zmagati Štajerka, meni 21-letna Klara Šmigoc iz Rogoze. Je srčno, dobrovoljno, pa tudi ambiciozno dekle, katere življenjski moto je: "Bodi to, kar si, kajti vse drugo je že zasedeno." Del njenega življenja je tudi vsem znano lepotno tekmovanje: "Bila sem finalistka Miss Slovenije 2022 in moram reči, da je to bila lepa izkušnja v mojem življenju. Predvsem zaradi tega, ker se je Miss pred leti iz klasičnega lepotnega tekmovanja razvil v projekt z vsebino. V ospredju so predvsem podjetništvo, turizem in podobno, zato se skozi celotno izkušnjo naučiš veliko novega in uporabnega, kar ti koristi v življenju nasploh. V MasterChef kuhinji mi bo ta izkušnja prišla prav predvsem iz vidika, da sem navajena javnega nastopanja in da se bom s kamerami veliko bolje spopadla."

Klara Šmigoc je bila finalistka Miss Slovenije 2022. FOTO: Dejan Nikolič icon-expand

V kuharsko tekmovanje vstopa predvsem z znanjem s slaščičarskega področja. Sladice so njena strast in v prostem času rada peče in dekorira torte. Zgodba se je začela na 60. rojstni dan njene babice.

Klara: "Že kot majhna sem se rada obrnila v kuhinji in veliko pomagala babici, predvsem na trgatvah. Prvo tortico sem spekla babici za 60 let in takrat sem praktično odkrila svoj talent in kaj je moja strast v življenju. Od tistega časa naprej sem vedno več pekla in eksperimentirala v kuhinji." V prihodnosti bi rada odprla svojo slaščičarno, njena želja pa je, da bi v MasterChef kuhinji pridobila več znanja glede priprave slanih jedi.

Po izobrazbi je organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, kar pa ji po njenem mnenju ne prinaša prednosti pred konkurenco. Klara: "Ne bi rekla, da je to prednost v MasterChef kuhinji, saj lahko vidimo že iz preteklih oddaj, da tudi tekmovalci, ki niso iz gostinstva, zelo navdušujejo. Se mi pa zdi, da je šola bila predvsem moj začetek in odskočna deska za odkrivanje mojega talenta in strasti do sladic ter pridobitve osnov na področju kuharstva." Zelo prav pa ji bo prišlo to, da se je udeležila šolskega kuharskega tekmovanja na Braču, kjer se je soočila s stresom in časovno omejitvijo. Pri tem je bila več kot uspešna, saj je s svojo sladico osvojila prvo mesto.

Klarina strast so sladice. FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Klarina strast so tudi potovanja, del katerih je uživanje v kulinariki tujih držav. Klara: "V prostem času zelo rada potujem in odkrivam nove kraje. V spominu mi bo najbolj ostala kultura, kako ljudje živijo v določenem kraju in kakšno kulinariko ponujajo. Potovanja so mi zagotovo dala kulinarično širino, ki jo bom lahko vključila v svoje kuhanje v MasterChef kuhinji." Prav tam jo čaka prav posebej razburljivo potovanje, pred katerim so ji njeni najdražji položili na srce: "Naj si celotno izkušnjo naredim tako, da mi bo vedno lepo in bom ob njej uživala, ker je poleg samega tekmovanja najbolj pomembno to, da vedno kuham s strastjo in srcem."

