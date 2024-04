Klarina skupina sodnike štirikratno navdušila

Mojmir Šiftar je novi skupinski izziv napovedal z besedami: "Srce vsake pravljice je dobra zgodba in želimo, da vaše jedi spregovorijo." Za vodje so sodniki določili Amadejo Lube , Klaro Šmigoc in Luko Pangosa . Prva se še ni preizkusila v tej vlogi, medtem ko sta imela Klara in Luka za seboj že eno takšno izkušnjo, a takrat svojih skupin nista popeljala na balkon.

Vsaka skupina je morala pripraviti štiri različne jedi, tako sladke kot slane, vsako po štiri porcije. Za kuhanje so imeli na voljo 100 minut. Amadeja je stavila na svojo domišljijo, a je Rok pogrešal konkretnejše dogovore. Luka je povedal, da v njegovi skupini prav uživajo, poleg tega so dobili dobre ideje. Je pa Mojmir Domnu povedal, da pričakuje polnjene mocarele, ki jih je obljubil že v enem preteklih izzivov. V rumeni skupini se je Matej želel dokazati s sladico, vodja Klara pa je pokazala svojo ambicioznost in je Karima navdušila z idejami svoje skupine. Člani so bili obenem pozitivno naravnani in samozavestni.

Nato so bili na vrsti tekmovalci in Dana Ilić je izbrala Luko oziroma Alico, Domen Beribak prav tako. Martina Pušnik se je pridružila Amadeji, Julija Bukvič pa je zapolnila še zadnje mesto v Lukovi skupini. Matej Muhvič se je pridružil Klari, Lidija Subašić prav tako, Jure Pavlič pa je zapolnil še zadnje mesto v njeni skupini. Rok Novak in Blanka Erniša sta se tako pridružila Amadeji.

Vodje so se morali sami dogovoriti, katere pravljice bodo izbrali. Luka si je zaželel Alico v čudežni deželi , Amadeja Sneguljčico in sedem palčkov , Klari pa je ostala pravljica Janko in Metka , kar pa je v resnici bila njena želja.

V nadaljevanju se je začelo zapletati v rdeči skupini, saj je imel Domen težave s pripravo polnjenih mocarel. Luka mu ni mogel pomagati ali svetovati, saj ni poznal te tehnike, poleg tega se je moral ukvarjati s svojo sladico, ki mu ni šla ravno po načrtih. Luka je Domna zato ustavil in mu naročil, naj pripravi drugačno jed, saj je bila v igri varnost cele skupine. Rok pa je moral miriti Amadejo, ki je bila proti koncu izziva pod velikim pritiskom.

Amadejina in Lukova skupina se predstavita

Amadejini modri so za začetek pripravili sladko zrcalce v kozarcu, v katerem pa bi si Karim želel več svežine. Okvir oziroma piškot je bil malce pretrd, sladoled bi moral priti bolj do izraza. Rok je pripravil okusno pašteto in džem, a so sodniki pričakovali več v 100 minutah kuhanja. Njihova druga slana jed, jelenov medaljon in kruhov kipnik, je bila zelo okusna, a bi si sodniki želeli drugačne postavitve. Druga sladica je sodnike navdušila s svežino, prijetno sladkobo in hrustljavim elementom.

Luka je nato napovedal čajanko, ki se je namesto s čajem pričela z miso juho, s kockami tofuja v vlogah sladkorčkov. Sodniki so se veselili nadaljevanja in dočakali so še eno okusno jed, ki jo je pripravil Domen, a seveda brez polnjene mocarele. Za pripravo slednje je tekmovalec dobil prepoved v prihodnjih izzivih. Naslednja jed so bili makroni z medom in tartufi. Karim je pohvalil tehnike in okuse. Lepljiv mango riž, ki je zaradi limoninega soka spremenil barvo, pa sodnike ni navdušil.