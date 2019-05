Klemen nad Špelino taktiko hiter kot blisk

Tekmovalci so se morali v dveh skupinah pomeriti za uvrstitev med najboljšo deseterico. Vodji sta postala Klemen Orter in Špela Golob, ki sta člane pridobivala s sprintom po kuhinji. Špela je presenetila s svojo taktiko, a jo je Klemen dobesedno prehitel in sestavil zmagovalno zasedbo.

Nov izziv skupin je pomenil priložnost za uvrstitev med najboljših deset tekmovalcev nove sezone šova MasterChef Slovenija. Vodji sta postala Klemen Orter in Špela Golob, odgovorna pa sta bila za pripravo pet jedi po receptu. Člane sta pridobivala postopoma in sprva sta kuhala povsem sama, Špela pa je medtem taktično premišljevala, katerega tekmovalca bi povabila k sodelovanju. Želela je, da bi ji Klemen slepo sledil, a sta v resnici razmišljala precej podobno. Ko sta zaslišala alarm, sta se zagnala proti gumbu, saj je hitrejši prvi izbiral med tekmovalci. Uspelo je Klemnu, ki si je ’pritekel’ Maja, Špela je izbrala Nastjo.

Klemen si ni želel postati vodja FOTO: POP TV

Ob naslednji jedi si je Klemen za pripravo Tomahawk steaka zaželel Bojana, Špela pa je povedala enako, le da je v resnici hotela Klemna Lampiča. Njen namen je bil zmesti nasprotnika. Klemen Orter si je kmalu zatem priboril novo možnost, da prvi izbira med tekmovalci. Res je izbral Bojana, Špela pa Klemna, ki se ji zdi bolj natančen.

Špela je kuhala in odlično taktizirala FOTO: POP TV

Creme brulee je bil naslednji zalogaj za obe vodji, zato je bila Jadranka Klemnova logična izbira. Špela je nato Luku razkrila svojo taktiko, a je ob zvočnem signalu znova uspelo Klemnu in je udejanil svojo namero, Špela je izbrala Anžeta, ki ga je pred začetkom kuhanja sicer želela obvarovati in ga poslati na balkon.

Klemen je bil hiter kot blisk FOTO: POP TV

Kalamari so bili zadnja jed, ki so jo morali pripraviti. Tako Klemen kot Špela sta si želela priboriti Sanjo, a uspelo je prvemu. Špela je izbrala Andreja in s tem odrešila Tomaža Zevnika, ki se je lahko povzpel na balkon, a z grenkim priokusom. Ko je bil na balkonu, je poskušal pomagati Špelini skupini, a njegovih nasvetov vodja ni upoštevala.

Grenak priokus ob uvrstitvi med najboljših deset FOTO: POP TV

Klemen Orter je nato naredil obhod, a ga je Maj poslal nazaj k čebulni juhi. Luka je nato povedal Špeli, da ima težave z jedmi, ki jih pripravljajo Nastja, Andrej in Klemen, torej s tremi jedmi od petih. Sodnike je skrbelo predvsem to, da bodo na okušanje dobili surove jedi.

Luka je povedal Špeli, da ima težavo s tremi jedmi. FOTO: POP TV

Skupini sta nato začeli mrzlično zaključevati jedi in jih prinašati pred sodnike. Klemnova skupina se je nato prehitro veselila prve točke, saj je Bojan malce premalo spekel meso. Špela je bila prepričana, da bo njihovo boljše, in res jim je uspelo.

Prva točka za rdeče, zadaj razočarani Bojan FOTO: POP TV

Creme brulee je uspel Klemnovi skupini, zato je bil rezultat izenačen. Čebulna juha je točko prinesla Špelini skupini, lignji pa Klemnovi skupini, ki je uspela nova izenačiti rezultat. O izidu je zato odločala zadnja jed, torej quiche, ki sta ga pripravljala Nastja in Maj. Nastjin je bil pretirano slan, zato se je zmage razveselila Klemnova skupina.

Klemen je imel 'prevoz' na balkon FOTO: POP TV

Med najboljšimi desetimi tekmovalci so tako poleg Tomaža Zevnika še Klemen Orter, Bojan Bešter, Sanja Sirk, Jadranka Baraga in Maj Janežič. Klemen je bil ponosen na dosežek, Bojan pa je izpolnil svojo obljubo in si ob dosežku kar pred kamero odrezal bradico.

Bradice ni več FOTO: POP TV

Špela si je očitala, da bi se morala bolje izkazati kot vodja in med pripravo okušati jedi. Nase je prevzela odgovornost, a v boj za obstanek so morali še Nastja, Klemen Lampič, Anže in Andrej. Karim je napovedal: "Jutrišnji boj bo na osebni ravni." Luka: "Malo smo se pozanimali o vas." Kot ste lahko že videli, bo oddaja zelo čustvena. Ne zamudite je ob 21. uri na POP TV, že zdaj pa si jo lahko ogledate na VOYO.