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MasterChef Slovenija

Klemen Rutar je pokazal neverjetno borbenost, a mu je spodletelo

Velenje, 17. 09. 2026 21.26 pred 3 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Na izločitvenem testu je s svojo fenomenalno šarloto sodnike navdušila Ajda Osta. Klemen Rutar je po vseh težavah pred sodnike le prinesel svojo torto, a jih ni prepričal. Obžaloval je, ker ne bo imel priložnosti pokazati vsega, kar zna, s kulinaričnim ustvarjanjem pa še ni zaključil.

Kremna lepotica

Na izločitvenem testu so se po napeti individualni preizkušnji znašli Tanja Rajar, Dominik Gajšek, Ajda Osta, Gulnaz Ulibaeva, Anna Masieievska, Karin Podboršek, Gregor Spudič in Klemen Rutar. Slednji si je črn predpasnik nadel že tretjič zapored in nikakor ni bil navdušen nad izbrano jedjo, šarloto. Tudi Gregor je priznal, da sladice ne pozna. Upal je, da ne bodo sami pripravljali piškotov, a se mu želja ni uresničila. So pa tekmovalci dobili recept zanje. Za kuhanje so imeli na voljo 120 minut, po hlajenju so jih morali v 15 minutah dokončati in prinesti pred sodnike.

Šarlota
Šarlota
FOTO: POP TV

Težave, ne samo Klemnove

Klemen se je lotil priprave biskvita, nakar je ugotovil, da bi lahko iz iste mase spekel tudi piškote. Enako napako je naredila Ajda. Klemnu masa tudi v drugo ni uspela, zato je moral postopek ponoviti. Luka Jezeršek je pristopil in ga spodbudil, ni želel, da bi se predal. Spodbujali so ga tudi tekmovalci na balkonu in končno mu je uspelo. Ajda je pripravila zelo lepo maso, a je bila v zaostanku. Anna se je morala 45 minut pred iztekom časa znova lotiti priprave kreme. Gregor je bil hvaležen, ker mu je pri tem z nasveti pomagala Tanja. Kljub temu je moral ponoviti vajo, saj jo je kuhal na previsoki temperaturi.

Klemen je v nadaljevanju imel težave tudi z vanilijevo kremo. Sodniki so bili osupli, ko se je Gulnaz znova lotila peke piškotov. Bali so se, da predse ne bodo dobili kar dveh tort. Gulnaz pa je bila odločena: "Torta mora biti." Klemen je nato pozabil na piškote, ki jih je imel v pečici. Tekmovalci so se 15 minut pred koncem lotili sestavljanja šarlot, svojo je na hlajenje nesel tudi Klemen. Upal je samo, da mu ne bo razpadla. Razpadati pa je začela Gregorjeva torta, ki jo je po Tanjinem nasvetu rešil z vrvico.

Tekmovalci navdušijo z okusi, Ajda tudi z videzom

Gulnaz je s svojo šarloto na koncu presenetila. Sodniki niso verjeli, da bo rezultat takšen, kot je bil. Karim Merdjadi je pohvalil lepo pripravljeno vanilijevo kremo, bi pa morala tekmovalka bolj speči piškote. Luka Jezeršek je v videzu torte videl velik minus, Mojmir pa jo je opisal kot krvavo krono, kajti iz nje je stekel sadni pire, ki je bil najbolj okusen.

Gulnaz je imela težave, a je na koncu znova presenetila.
Gulnaz je imela težave, a je na koncu znova presenetila.
FOTO: POP TV

Anna je priznala, da si ni upala preveč eksperimentirati. Pripravila je slaščičarsko kremo z maskarponejem in smetano ter kuli iz črnega ribeza. Karim je pohvalil zelo lepe sadne okuse, tekmovalka je poskrbela tudi za pravilna razmerja. Je pa njena šarlota začela razpadati. Karim: "Kar je pa res škoda."

Dominikovi piškoti sodnikov niso navdušili, saj so bili preveč široki. Všeč jim je bilo to, da je v vanilijevo kremo dal tonko, a je okus po njej zasenčilo jagodičevje. Tudi Tanja je imela težave pri postavljanju piškotov, saj jih spodaj ni porezala. A ko so sodniki poskusili slaščičarsko kremo s pasijonko in jagodni žele s tonko, je bila pesem povsem drugačna. Luka: "Ni najlepša, je pa zelo dobra."

Karin je v svojo slaščičarsko kremo dodala čokolado in smetano, združila pa jo je z malininim gelom. Mojmir ji je za začetek svetoval, kako mora uporabiti suhe vrtnice, nato pa zaskrbljeni tekmovalki povedal: "Kar nasmej se, Karin, ker je dobra tvoja šarlota." Pohvalil je puhasto, rahlo kremo in dodatek malin. Karim: "Res tista prava, okusna čokoladna sladica s pridihom maline." Pohvalil je nežno kremo, ki je imela ravno prav okusa po čokoladi.

Ajdina šarlota je navdušila z videzom, sodnikom je lepo dišala. Karim je pohvalil nežno in okusno kremo. Ker ni bila presladka, je do izraza prišel čaj, ki ga je uporabila. Navdušen je bil nad dodatkom pomarančnega želeja in tudi piškoti so bili zelo lepo pečeni, rahli in okusni. Mojmir se je strinjal: "Fenomenalno." Navdušen je bil nad tehnikami in okusi: "Bravo! Danes zagotovo ne greš domov."

Gregorjeva šarlota z vanilijevo in marelično kremo ter višnjevim kulijem z ingverjem z videzom ni navdušila. Zgornji del kreme je bil pretekoč, a je tekmovalec lepo uravnotežil okuse. Karim se je namreč bal, da mu slednje zaradi prevelikega števila uporabljenih sestavin ne bo uspelo. Luka je pohvalil njegov občutek za okuse, a je Mojmir kar naravnost povedal: "Grda pa je."

Klemnu spodleti: To je del življenja

Karim je Klemnu povedal, da so ga s težavo spremljali med delom, je pa pohvalil njegovo vztrajnost. Tekmovalec je pripravil kremo z maskarponejem in sladko smetano ter malinin pire. Karim je pohvalil le biskvit, vse ostalo ga je razočaralo. Luka je komentiral, da je krema težka in mastna, mu je pa čestital, ker je šarloto sploh dostavil. Mojmir je pohvalil tekmovalčevo borbenost: "Marsikdo se lahko zgleduje po tebi glede tega." Komentirati šarloto pa se mu ni zdelo smiselno.

Klemen je vedel, koliko je ura. Obžaloval je, ker se njegova pot končuje prehitro in ne bo imel priložnosti, da pokaže vse, kar zna. Povedal je, da je bila izkušnja neverjetna, opisal jo je kot vrtiljak čustev, saj je bila polna vzponov in padcev. Klemen: "To je del življenja, bi lahko rekel. Pomembno je, da vstaneš, se pobereš in greš naprej." Napovedal je, da se bo v prihodnje morda bolj posvetil kulinaričnemu ustvarjanju. Klemen: "Se bom pa potrudil, da bom tudi pri tortah malo več povadil."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 klemen rutar

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