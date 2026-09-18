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MasterChef Slovenija

Klemen Rutar ob odhodu iz MasterChef kuhinje: Takrat so čustva res prišla za mano

Velenje, 18. 09. 2026 11.52 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Klemen Rutar

Klemnu Rutarju je bilo ob koncu poti v tekmovanju težko pri srcu, saj je bila izkušnja zanj nekaj posebnega in mu je veliko pomenila. Osrečuje ga podpora njegovih najdražjih in lepi odzivi gledalcev, veseli pa se tudi skorajšnjega izida knjige z recepti, ki jih je spisal skupaj z ženo Tino.

Tekmovanje si začel dobro. Čeprav te je v predstavitvenem dvoboju premagala Ajda Osta, so sodniki pohvalili tvojo rižoto, ki ji je manjkala le zajemalka jušne osnove več. Kakšno je bilo tvoje prvo kuhanje pred MasterChef kamerami?

Predvsem noro intenzivno. Doma lahko kuhaš stokrat, ampak ko prvič stopiš v MasterChef kuhinjo, se prižgejo kamere, okoli tebe so sodniki in ura začne odštevati, takrat je vse drugače. Trema je bila zagotovo prisotna, ampak ko sem začel kuhati, sem se precej hitro sprostil. Rižota je bila jed, v kateri sem se počutil domače, zato mi je veliko pomenilo, da so jo sodniki pohvalili. Še danes pa očitno vem, kaj ji je manjkalo: tista ena zajemalka jušne osnove. (smeh)

Klemen Rutar pred prvim kuhanjem v MasterChefu
Klemen Rutar pred prvim kuhanjem v MasterChefu
FOTO: POP TV

V drugem tednu si se soočil s svojim strahom, če lahko temu tako rečemo. Sladice pripravlja tvoja žena, torto si sam pripravil le enkrat v življenju. Po vseh težavah, ki si jih imel, si na koncu torto le spravil skupaj, a je sodniki niso izbrali za pokušanje. Kako težka je bila ta preizkušnja?

Zame je bila to zagotovo ena težjih preizkušenj. Pri slanih jedeh imam nek občutek, lahko poskusiš, popraviš, dodaš še malo tega ali onega. Pri sladicah pa je precej manj prostora za improvizacijo in jaz na tem področju res nisem imel veliko izkušenj. Že to, da sem torto v tistem kaosu spravil skupaj in jo postavil pred sodnike, sem takrat štel skoraj za malo osebno zmago. Seveda bi si želel, da bi jo poskusili, ampak sem bil po vsem, kar se je med kuhanjem dogajalo, predvsem vesel, da je sploh stala.

In potem je prišel tretji izločitveni test. Kako veliko presenečenje je bilo zate, da so sodniki znova izbrali torto, in ali si v tistem trenutku res okamenel?

Mislim, da je bilo na mojem obrazu vse jasno. Ko sem ugotovil, da bomo ponovno delali torto, mi je skozi glavo šlo samo: 'A se vi hecate?' Od vseh stvari, ki bi jih lahko dobil, sem še enkrat dobil ravno tisto, pri kateri sem bil najmanj samozavesten. Res sem za nekaj sekund okamenel. Ampak v MasterChefu nimaš veliko časa za obupovanje, hitro se moraš sestaviti in začeti delati.

Omenil si neprespane noči in sedenje ob knjigah. Pa med njimi ni bilo nobene slaščičarske?

Očitno premalo. Veliko sem razmišljal o jedeh, okusih, tehnikah in o tem, kaj vse bi lahko pripravil, če bi dobil priložnost. Pri sladicah pa sem očitno računal na to, da me bo MasterChef malo bolj prizanesljivo pustil pri miru. Zdaj vem, da je bila to precej optimistična strategija.

Preživel si dva izločitvena testa, v tretje ni šlo. Obžaloval si, ker nisi imel možnosti pokazati vsega, kar znaš. Katere adute si še imel v rokavu?

Predvsem bi si želel pokazati več jedi, ki so mi bližje. Rad kuham slano, uživam pri kuhanju rižot, testenin, mesa, morskih jedi in jedi, kjer lahko nekoliko bolj gradiš okus in dodaš nekaj svojega. Imel sem kar nekaj idej, ki sem jih želel pokazati sodnikom, zato je bilo ob izpadu največje razočaranje ravno to, da sem imel občutek, da se moja zgodba šele dobro začenja. Ampak takšno je tekmovanje. Ne izbiraš vedno ti jedi, včasih jed izbere tebe. Mene so očitno izbrale torte.

Izkušnjo si opisal kot neverjetno in jo primerjal z vrtiljakom čustev. Čustveno je bilo tudi ob tvojem slovesu, ko je marsikomu pritekla solza. Kako težko ti je bilo pri srcu, ko si zapuščal svojo MasterChef družino?

Zelo. Mislim, da televizija niti ne more popolnoma pokazati, kako hitro se v takšnem okolju povežeš z ljudmi. Skupaj preživljaš stres, veselje, razočaranja, dolge dneve in ogromno zelo intenzivnih trenutkov. Zato na koncu ne zapuščaš samo tekmovanja, ampak ljudi, ki so v zelo kratkem času postali pomemben del tvojega vsakdana. Takrat so čustva res prišla za mano. Seveda mi je bilo žal zaradi tekmovanja, ampak še bolj zato, ker sem vedel, da se zame zaključuje nekaj res posebnega.

Družina ti pomeni največ na svetu. Kako so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v šovu?

Bili so ponosni. Tina je seveda zelo dobro vedela, kje so moje kulinarične šibke točke, tako da se je ob vseh tortah verjetno tudi malo zabavala na moj račun (smeh). Največ pa mi pomeni, da so bili ves čas ob meni in da so vedeli, koliko mi ta izkušnja pomeni. Ko imaš doma ljudi, ki te podpirajo ne glede na rezultat, je tudi kakšen neuspešen biskvit precej lažje preživeti.

Si član skupine Il Divji, s katero nastopaš na koncertih, festivalih in tudi porokah. Kakšnih odzivov ljudi pa si bil deležen, potem ko so te lahko začeli spremljati v MasterChefu?

Odzivov je bilo res ogromno in to me je precej presenetilo. Ljudje so me začeli ustavljati, pisati, komentirati oddaje in seveda predvsem moje kuharske dogodivščine. Zanimivo je, ko te je nekdo prej poznal kot pevca iz IL Divjih, potem pa se na koncertu z njim pogovarjaš o rižoti ali torti. MasterChef mi je pokazal tudi neko drugo povezavo z ljudmi, ker so me spoznali v precej bolj osebnih, včasih tudi zelo ranljivih trenutkih.

Ali si se po koncu snemanja res bolj posvetil kulinaričnemu ustvarjanju in malo več povadil pri tortah?

Kuhanju zagotovo. MasterChef ti da ogromno novega zagona in začneš na hrano gledati nekoliko drugače. Več razmišljaš o tehnikah, kombinacijah in tudi prezentaciji. Pri tortah pa bom rekel takole: strah je manjši, ljubezen do slaščičarstva pa še vedno ni na ravni moje žene. Sem pa zagotovo danes pripravljen poskusiti stvari, ki se jih prej mogoče sploh ne bi lotil.

Klemen Rutar
Klemen Rutar
FOTO: POP TV

Povedal si, da si z ženo enkrat v prihodnosti želita odpreti lokal. Ali je ta želja še vedno, morda še bolj aktualna?

Želja zagotovo ostaja, ampak trenutno se najina kulinarična zgodba razvija še v eni drugi smeri. V nastajanju je projekt 'Od žličke do kuhalnice', v okviru katerega bo kmalu luč sveta ugledala tudi prva knjiga z recepti z naslovom 'Mali krožnik, veliki okusi'. Namenjena bo predvsem staršem, ki se ob začetku uvajanja hrane pri otroku znajdejo pred vprašanji, kaj ponuditi, kako začeti in kako iz preprostih sestavin pripraviti okusne ter raznolike obroke. To je tema, ki sva jo kot starša izkusila tudi sama, zato želiva najine izkušnje in ideje zapakirati v nekaj uporabnega za druge družine. Tako da MasterChef zame zagotovo ni bil konec kulinarične zgodbe. Prej začetek nečesa novega.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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