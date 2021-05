Ko Bineta Volčiča ni v MasterChef kuhinji, tekmovalci plešejo

V tekmi za MasterChef pokal in 50.000 evrov denarne nagrade je le še polovica prvotne zasedbe kuharjev. Med nocojšnjo bitko bosta sodila le Karim Merdjadi in Luka Jezeršek , kajti Bine Volčič je zbolel. Bine v sporočilu tekmovalcem: "Imejte se fino na polno. Pa ne pozabite, tudi kaj dobrega morate skuhati."

Tekmovalci bodo odhiteli v kuhinjo in hitro bo jasno, zakaj so se tako lepo uredili. Tam se bo namreč začela disco zabava. Sproščeno vzdušje pa se bo hitro spremenilo v resno bitko za balkon, ki ga bodo tekmovalci primerjali z drugo svetovno vojno in najbolj krutim bojem do sedaj.