Ko je Domen zagledal svojo Laro, ga kuhanje ni več kaj dosti zanimalo

Da sta zaljubljena do ušes, je bilo več kot očitno, ko je Lara prišla v MasterChef kuhinjo na prav poseben izziv. Lara je, tako kot ostali gosti, izbrala sestavini za kuhanje, nato pa Domnu tudi pomagala. Ko jo je tekmovalec zagledal, je povedal, da je prišel njegov angelček. Na koncu pa smo poslušali izjave, kot je Larina: "Luka, v eni žlički pa res niste mogli okusiti najine ljubezni." Ali Domnova: "Najina ljubezen je zelo sladka."

Domen je potrdil, da je bil med kuhanjem z Laro v posebnem elementu. In če se malo pošalimo, bi si zaslužila posebno priznanje, ker jima je pred sodnike sploh uspelo prinesti dva krožnika. Domen: "Tokratno kuhanje je bilo res nekaj posebnega. Že takoj, ko sem videl, da je v kuhinjo vstopila Lara, me kuhanje ni več kaj dosti zanimalo, res sem bil v nekem zaljubljenem elementu. Hotel sem biti samo z njo v momentu in drugo me ni zanimalo. Kuhanje z Laro je bilo enkratno. Vesel sem, da je lahko izkusila, kako je kuhati pod pritiskom in biti tekmovalno naravnan."

Zmage sta se v tokratnem izzivu razveselili Klara Šmigoc in njena mama Dušanka, toda Domen zaradi tega ni bil razočaran. Kot je povedal v oddaji, so sodniki ocenjevali hrano, njega pa so navdajali povsem drugi občutki. Domen: "Na balkon nama ni uspelo priti, je pa res, da nisem bil niti malo razočaran, saj je tako presenečenje veliko več kot balkon. Če pa bi Lari lahko pokazal, kakšen je pogled z balkona, pa bi bilo še toliko bolje."