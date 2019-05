Ko kamere ugasnejo, se MasterChef družinica zabava

Zvesti gledalci šova MaterChef Slovenija verjetno že računate, koliko tednov nas loči do finalnega obračuna in razglasitve zmagovalca. Zakorakali smo že čez polovico, v bitki za novega najboljšega amaterskega kuharja pa ostaja osem obetavnih tekmovalcev. In če se v kuhinji vsakič odvija neusmiljena bitka za obstanek, se po snemanjih MasterChef družinica sprošča in zabava.