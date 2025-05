Ko so se za njo zaprla vrata MasterChef kuhinje, je Pio čakalo presenečenje

Nov teden tekmovanja se je pričel z izzivom v parih, ki je bil nekaj posebnega. Kuhala si skupaj z Anamarijo Truden in šlo ti je zelo dobro, celo sodniki so te pohvalili. Potem pa je prišlo do nekakšnega preobrata pri okušanju, sodniki so našli nekaj napak in to te je vidno potrlo. Kako si doživljala zadnje kuhanje v paru?

Iskreno v tem izzivu nisem najbolj uživala, saj sem morala imeti spuščene lase in obleka me je konstantno praskala na hrbtu. Poleg tega bi morala bolj zaupati sebi in ne samo slediti tistemu, kar so rekli drugi. Mi je pa komentar od Karima ponovno pomenil veliko, saj sem taka oseba, ki jo lahko taki komentarji dvignejo in pripravijo za nov boj.

Sledil je individualni izziv, na katerem ste pripravljale praline. Spet ti je kazalo zelo dobro, bila si motivirana kot vedno, nato pa pralineja nisi mogla spraviti iz modelčka. Kaj je šlo narobe?

Dobila si črn predpasnik in za svoj obstanek si se borila na najtežjem izločitvenem testu doslej. Zdelo se je, da si bila zaradi razočaranja po prvih dveh krogih vse bolj žalostna, a si se na koncu uspela zbrati, nakar te je čakalo razočaranje. Ni ti uspelo premagati Barbare Ribič. Kaj vse se ti je v tistem trenutku podilo po glavi?

Vse, kar sem takrat imela v glavi, je, no, to je to ... konec je ... ni ti uspelo ... očitno so le imeli prav in sem bila res najšibkejši člen ... imela sem priložnost, da se dokažem, in je nisem izkoristila ...

Tvoje jedi so bile okusne, resda z izjemo prve z nekaj napakami, a so sodniki pričakovali več za to stopnjo tekmovanja. Kakšne jedi bi pripravila, če bi lahko čas zavrtela nazaj?

Če bi lahko čas prevrtela nazaj s tem znanjem, bi zagotovo šla pripravit druge jedi. Ne bi izhajala iz spominov na domače in to kar pripravljam doma, temveč bi bolj tvegala in poskusila pripraviti malo bolj kompleksne jedi, ki bi jih, upam, da bolj očarale.

Sodniki so ti namenili spodbudne besede, s svojo energijo si jim polepšala snemanja. Luka ti je dal roko, Karim in Mojmir sta te objela. V kakšnem spominu boš ohranila zadnje trenutke v MasterChef kuhinji?

Hudo mi je bilo, ker tekmovanje zapuščam tako hitro, po drugi strani pa so me vsi lepo presenetili. Prvič so vsi sotekmovalci počakali zadaj v green roomu, da so se lahko poslovili od mene, nato pa, ko sem stopila ven, je še del snemalne ekipe počakal zunaj in so me močno objeli. Mogoče nisem uspela dokazati vsega, kar znam skuhati, se je pa več kot očitno moja energija dotaknila veliko ljudi in so se mi za to želeli zahvaliti. Res mi je bilo toplo pri srcu.