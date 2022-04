Komaj 19-letna Evita preseneča še samo sebe

Evita Antončič je v tokratni oddaji MasterChef Slovenija dokazala, da je pogumna in da se ne boji konkurence. Ko je sestavljala pare za bitko za mesta med najboljšo deseterico tekmovalcev, je pojasnila, da ne želi taktizirati, ampak se pošteno boriti. Zasluge za tako lepo vzgojo lahko pripiše mami in očetu. Evita: "Ker vem, da sta vedno dala vse od sebe. Ne bi si mogla želeti boljših staršev. Nekaj zaslug pa moram pripisati tudi svoji pokojni prababici, ki me je navdušila s trdoživostjo. V življenju je dala skozi veliko težkih stvari in vem, da če je zmogla ona, zmorem tudi jaz."

Evita pravi, da se bo svojih načel držala do konca tekmovanja, pa čeprav je njena zaveznica v šovu, Maša Cimermančič , denimo, že začela taktično igro. Evita kot prava prijateljica: “Kar se Maše tiče, mislim, da je edina, ki je letos povedala, kar si zares misli. V prejšnji oddaji, z govedino, ni prav nič taktizirala. Od sodnikov je dobila nalogo, ki jo je naredila, ter iskreno in nežaljivo razložila, zakaj se je odločila tako, kot se je.”

Kot tudi sama sprejema svoje odločitve. To, da je med zadnjim kuhanjem zamenjala jed in začela znova, so sodniki označili za modro potezo. A kljub temu sta jo na koncu, sicer le za las, premagala Jure Galičič in Anita Ferlin. Evita: “Izid me je presenetil, pa ne zato, ker sem mislila, da bom zmagala jaz, ampak Maša in Daša. Vedela pa sem, da se bom, ne glede na izid, na individualnem testu potrudila maksimalno, tako kot vedno. Ugotovila sem tudi, da ni nič narobe s tem, da ne prideš na balkon, saj imaš tako več priložnosti, da se dokažeš in da te ljudje spoznajo."

Njen brodet pa ni bila edina vrhunska jed, ob kateri so sodniki več kot uživali. Evita že vse od prve oddaje dokazuje, da ima velik kuharski talent. Glede na to, da šteje komaj 19 let, si lahko samo predstavljamo, kaj bo iz nje čez 5, 10 ali 20 let. Evita: “Ko sem vstopila v tekmovanje, sem vedela, da imam znanje, ampak sem se presenetila, kar se tiče kreative. V tekmovanju sem se spremenila iz domače kuharice v nekoga, ki si želi ostati v tej stroki in pokazati svetu, kakšna je Evita, ko začne v kuhinji ustvarjati in uživati.”