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MasterChef Slovenija

Kdo so tekmovalci nove sezone MasterChef Slovenija?

Ljubljana, 13. 08. 2026 07.00 pred 8 urami 4 min branja 13

Avtor:
E.K.
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MasterChef Slovenija se vrača in v svojo, že 12. sezono v ospredje postavlja tisto, zaradi česar imamo MasterChef najraje: vrhunske kulinarične izzive. 31. avgusta se na POP TV začne 12. sezona najbolj priljubljenega kulinaričnega popotovanja na naših televizijah, ki jo bo zaznamoval povratek h kulinariki v njenem bistvu; v ospredju bodo zahtevni in raznoliki kulinarični izzivi, znanje, kreativnost tekmovalcev ter spoštovanje do sestavin, jedi in kulinarične tradicije.

Nova sezona bo gledalce popeljala skozi svet kulinarike, v katerem bodo lahko poleg tekmovalcev znanje pridobivali tudi sami. MasterChef bo predstavljal zanimive jedi in sestavine, odpiral prostor novim kulinaričnim trendom ter pokazal različne tehnike in pristope, ki lahko navdihnejo tudi domače kuharje.

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef Slovenija
FOTO: POP TV

"Tokrat bo v ospredju predvsem tisto, kar je vedno bilo srce MasterChefa – kulinarika," sporoča poznan in uigran sodniški trio v sestavi Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja. Manj bo poudarka na zunanjih elementih, več pa na preverjenih kulinaričnih izzivih, ki bodo od tekmovalcev zahtevali znanje, natančnost, ustvarjalnost in prilagajanje.

Ker se nova sezona začenja konec avgusta in bo gledalce spremljala skozi jesen, bo pomemben del kulinaričnega sveta MasterChefa tudi jesenska kuhinja. Sezona bo prinesla več jesenskih sestavin, okusov in jedi ter pokazala, kako bogata in raznolika je lahko kulinarika tega letnega časa.

12. sezona MasterChefa Slovenija bo tako poklon kulinariki; tako tradicionalni kot sodobni, preprosti in zahtevni, predvsem pa takšni, ki vedno znova preseneča.

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Ajda Osta je mirna, radovedna in ustvarjalna arhitektka, ki rada raziskuje kraje, druge kulture in kulinariko. Močna je predvsem pri peki, natančnosti in kreativni kombinaciji okusov.

Anna Masieievska je zelo mlada, odgovorna in radovedna ljubiteljica sladic. Rada preizkuša nenavadne kombinacije okusov in sprejema nove izzive.

Dominik Gajšek je karizmatičen, delaven, nasmejan in zelo aktiven. Zanima ga svet vonjav, sestavin in ustvarjanja v kulinariki. Posebej uživa v pripravi mesa, omak in preprostih jedi, kjer pridejo do izraza kakovostne sestavine.

Gregor Spudič je izkušen, srčen in zelo vztrajen. Kuhanje dojema kot umetnost, način izražanja in povezovanje tradicije s sodobnostjo. Močno ga zaznamujeta spoštovanje do hrane in ideja, da lahko iz preprostih sestavin nastane nekaj izjemnega.

Gulnaz Uliabaeva je energična, ustvarjalna in komunikativna. Ne mara okvirjev, rada eksperimentira in kuha po občutku. S kuhalnico se je srečala že v zelo mladih letih, veliko časa pa je v kuhinji preživela s sestrico in mamo.

Ian Polak Rožac je energičen, pozitiven, duhovit in zelo prepoznaven po svojih spletnih vsebinah. V kuhinji je radoveden, pripravljen poslušati in se hitro učiti. Zanimajo ga tudi sodobni trendi, predvsem matcha.

Jure Brumen je po duši športnik, popotnik in človek iz sveta hotelirstva in kulinarike. Pozitiven, nasmejan in razmišlja izven okvirjev. Ima izkušnjo vodenja restavracije na Severnem Cipru.

Karin Podboršek je prijazna, odgovorna, zanesljiva in organizirana diplomirana kineziologinja. Zelo rada se uči, peče in ustvarja sladice, posebej jo privlačita dekoracija in natančnost.

Klemen Rutar je ustvarjalen, radoveden, tekmovalen glasbenik, ki deluje v zasedbi IL DIVJI. Zelo urejen, sistematičen gurman, ki v kuhinji išče harmonijo med natančnostjo, spontanostjo in ljubeznijo.

Miha Blatnik je družaben gurman, veseljak in velik ljubitelj potovanj. Ni človek strogih pravil in uživa v sproščenem ustvarjanju. Njegova posebnost je velika paella, s katero zna nahraniti tudi do 50 ljudi.

Tadej Oblak je grafični oblikovalec in vizualni umetnik, ki hrano vidi kot umetnost. Kreativen, eksperimentalen in zelo usmerjen v vizualno podobo krožnika oziroma plating.

Tanja Rajar je prijazna, ustrežljiva in družinska oseba ter velika ljubiteljica ustvarjanja sladkih dobrot. Gostinska tehnica, ki obožuje peko, dekoracijo in velike slaščičarske izzive – pripravila je tudi petnadstropno poročno torto.

Tilen Zonta je radoveden, razgledan in vedoželjen pravnik, ki ga vlečejo potovanja, različne kulture, narava in kulinarika. Kuhanje je zanj postalo pomemben vir ustvarjalnosti in sprostitve.

Tjaša Kušter je pozitivna, nasmejana in nekoliko odbita, ljubiteljica živali, motorjev in druženja. Čeprav je obiskovala gostinsko šolo, včasih sploh ni marala kuhanja – danes pa je njena velika strast peka.

Valentina Pukšič je najmlajša tekmovalka, ki pa je po poklicu slaščičarka. Je polna energije, izjemno zgovorna, rada ima šale, veselje in dobro voljo. Močno je povezana s tradicionalno kulinariko in domačim okoljem.

Daniela Perdih je mama dveh otrok in vodja prodaje, prav tako je izjemno odločna, trmasta in ambiciozna. Šport in kuhanje sta zanjo način sprostitve in premagovanja vsakodnevnega stresa. Kuhati se je učila ob mami in babici, že kot otrok pa je rada pomagala pri pripravi kosil in sladic.

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KOMENTARJI13

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jezenslovenec
13. 08. 2026 15.24
Me prav zanima katera bo v tej sezoni všeč Šiftarju.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
13. 08. 2026 14.47
Letos bodo podnapisi da boste lahko razumeli kaj govorijo
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
13. 08. 2026 14.45
Jajcepeki
Odgovori
0 0
Shpinell
13. 08. 2026 13.07
Tisti ko šimfate - mejte vi prvo jajca pa se prijavite...pol pa pokažite kak dasa ste pa kk obvladate v kuhinji...do tedaj pa bodte tiho
Odgovori
+5
5 0
Vrana in vrabček
13. 08. 2026 12.48
Se že veselim novih oddaj :)
Odgovori
+2
3 1
HitraVeverca
13. 08. 2026 12.20
Dajte že enkrat popravit te video playerje, vse se vam predvaja hkrati 2x ob kliku na naslednji video.. nehajte code vibat pa dejansko nekaj prav sprogramirajte.
Odgovori
+2
2 0
Primož Rus
13. 08. 2026 11.50
In ja LETOS bo MOŠKI zmagovalec.....
Odgovori
+4
4 0
Primož Rus
13. 08. 2026 11.47
Brez zamere.....AMPAK a ima ta Gulnaz(priimka raje ne bom pisal) SLOVENSKO državljanstvo ALI NE.....
Odgovori
+2
3 1
JanezpomalicalRobija
13. 08. 2026 10.54
Spet bodo enega tekmovalca rinili do zmage. Ali pa tekmovalko.
Odgovori
+5
6 1
wsharky
13. 08. 2026 10.43
ker ne bo sodeloval Borut Pahor ne bom gledal
Odgovori
+3
6 3
Verus
13. 08. 2026 09.20
Ni zdaj v komentarjih žalit ljudi. Oddaja je cisto ok in mnogi do konca oddaje postanejo res odlični kuharji. Ne žalit vsega in vsakogar. Ostro do reči, ki so vredne ostre sodbe, ne ljudi, ki se opogumijo za nastop na tv
Odgovori
+18
18 0
Anion6anion
13. 08. 2026 08.33
Hvala. Takšne postrežbe ne potrebujem
Odgovori
-9
7 16
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