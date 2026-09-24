Konec tekmovanja za Danielo, razblinile so se njene sanje

Deset tekmovalcev in dva piščanca

Da gre lahko pri piščancu marsikaj narobe, se je v letošnji sezoni že potrdilo. Premalo termično obdelanega sta postregli že dve skupini, težave je imela tudi Daniela Perdih. Tekmovalci so si med seboj razdelili le dva cela piščanca, polovica enega, druga polovica drugega. Razkosavanje so prepustili Dominiku Gajšku in Gregorju Spudiču. Dominik in Gulnaz Ulibaeva sta kuhala s kračama, Ian Polak Rožac in Anna Masieievska z drobovino, Karin Podboršek in Gregor pa s perutničkama. Daniela in Tjaša Kušter sta izbrali stegno, Ajda Osta in Jure Brumen pa file.

Tilen, Tanja in Tadej so kuhanje spremljali z balkona. FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali z izbranim kosom pripraviti dobro piščančjo jed po svojem navdihu. Na voljo so imeli 60 minut in ves čas odprto trgovino. Mojmir: "In ne pozabite. Ne ponavljajte napak tekmovalcev iz prejšnjih sezon." Tokrat je bil v igri nadaljnji obstanek v tekmovanju.

Kar šest izvrstnih jedi

Ian je pripravil kanapeje s pomarančno piščančjo pašteto in pomarančnim želejem. Mojmir Šiftar je komentiral, da bi moral pašteto pokriti, sicer se posuši in oksidira. Bal se je, da bo predebel žele zakril okus po pašteti, a se to ni zgodilo. Mojmir: "Več sreče kot pameti, ker pašteta je zelo okusna." A se mu je jed zdela premalo tehnično zahtevna. Anna je prejela čestitke za estetskost krožnika. Pripravila je pommes souffleje, ki jih je napolnila s pašteto, ter postregla z majonezo iz bučnega olja in pomarančnim želejem. Luka Jezeršek je pohvalil vrhunsko idejo, tehnike in okuse. Mojmir: "S to jedjo si nocojšnji izziv opravila z odliko, zato nocoj definitivno ne odhajaš domov." Poslal jo je na balkon. Gulnaz je pripravila boršč s piščančjimi kračami. Mojmir je navdušeno povedal, da bi pojedel kar cel lonec njene okusne jedi. Luku je dobrota pobožala dušo: "Zelo dobro, zelo okusno." Mojmir: "Kako bi te lahko človek po takšnem boršču poslal domov? Lahko te pošlje samo na balkon." Dominik je kračo pripravil s karameliziranim korenčkom, rožmarinovim in timijanovim pirejem ter koromačevo solato. Luka: "To je definicija popolno pečene piščančje kračke." Karim Merdjadi je pohvalil fantastičen, bogat pire ter svežo solato. Tekmovalec si je seveda priboril nadaljnji obstanek v tekmovanju.

Karim je ob pogledu na Danielin krožnik izjavil, da ga marsikaj skrbi. Tekmovalka je piščančji zvitek dopekla v ponvi, saj ni bila prepričana, da je dovolj termično obdelan. Pri tem je nadev stekel ven, a tudi pire iz rdeče pese ni bil dovolj dodelan. Sodnik je svetlo točko našel edino v ajdovi pokovki. V Tjašini piščančji tortilji s papriko, bučkami in korenčkom je bilo za Karimov okus preveč paradižnika. Luka bi si želel, da bi posebej pripravila omako in posebej piščanca, tako pa ga je nadev spominjal na sataraš. Luka: "Vse si dala notri." Jed ji v tistem trenutku ni prinesla varnosti. Ajdin taco z ocvrtim piščančjim filejem in mehiško salso je navdušil. Luka ji je čestital za premišljeno in dodelano jed. Pohvalil je sočnega piščanca in svežo solato. Mojmir: "Svinjska mast doda ljubezen in v tvoji jedi je ogromno ljubezni do kuhanja, do tekstur, do tehnik in pa tudi do videza. Bravo." Tekmovalka si je z jedjo prikuhala balkon. Juretov česnov riž s piščančjim filejem in rumenjakom, namočenim v sojino omako, je prijetno presenetil sodnike. Luka, ki ga tekmovalec med kuhanjem ni prepričal, je bil navdušen. Jed je opisal kot enostavno, a zelo okusno. Tudi on se je razveselil balkona. Karin je pripravila ocvrte piščančje perutničke z rožmarinovim krompirjem in zeljnato solato. Mojmir ni mogel verjeti, ker perutničk ni poskusila in je tvegala odhod domov. Najbolj mu je bil všeč krompir, ki je bil lepo zapečen, znotraj pa mehek. Karim je jed opisal kot okusno bistrojsko jed, ki v resnici sploh ni bila enostavna. Gregor je prav tako pripravil ocvrte piščančje perutničke, le da jih je postregel z lečino rižoto. Mojmirju se je leča zdela suha, kar je ob ocvrtem piščancu prišlo še bolj do izraza. Svetoval mu je, naj v prihodnje ne pretirava z naborom sestavin. Karim: "Ni zanič, ni pa dobro." Na balkon ga še niso poslali.

Tekmovanje se je zaključilo za Danielo