Konec tekmovanja za Mateja Muhviča po kuhanju z golobom

Prejšnjič se je Juretu Pavliču in Luku Pangosu po kuhanju z mamo Dušanko na balkonu pridružila Klara Šmigoc . Vsi ostali tekmovalci so nadeli črne predpasnike. Karim Merdjadi je nov izločitveni test napovedal z besedami: "V MasterChef tekmovanju vsak hodi po svoji poti. Vsak izmed vas s svojimi jedmi piše svojo zgodbo. Nocoj bo nekdo izmed vas prišel do konca svoje poti in ena zgodba bo dobila zaključek." Luka Jezeršek je povedal, da na testu ne bo prostora za napake: "Pred odhodom domov vas lahko rešita le izjemna natančnost in previdnost."

Julija je prva stopila pred sodnike. Dostavila je goloba na cvetačnem pireju z golobjo omako, zeliščnim oljem in brusnicami. Luka je bil pozitivno presenečen nad videzom krožnika, še bolj pa je bil presenečen nad okusi. Golob je bil pravilno pripravljen, Mojmir je pogrešal le celo stegno. Karim je bil navdušen nad postavitvijo, barvami in okusi.

Kuhali so s prestižno in izjemno delikatno sestavino. Mojmir Šiftar : "Zaradi svoje velikosti, teksture in izrazitega okusa si je v kulinaričnem svetu zaslužila poseben sloves. To je golob." Tekmovalci ga še niso jedli, niti pripravljali. Mojmir jim je položil na srce, naj kuhajo odprte glave. Vsak je dobil le enega goloba, zato so morali dobro razmisliti o vseh korakih. Karim: "Dovolj je ena napačna odločitev in priložnost, da ostanete na tekmovanju, bo izpuhtela." Mojmir je nato demonstriral, kako morajo goloba razkosati, medtem pa jim je dal nekaj koristnih napotkov glede priprave. Na voljo so imeli 70 minut, trgovina je bila ves čas odprta.

Danin golob s pirejem iz krompirja in pastinaka, golobjo omako, okisano črno redkvijo ter solato iz hrena, jabolk in suhih sliv z videzom ni navdušil. Golob je bil popolno termično obdelan, a je bila jed za Karima konfuzna in ga ni preveč osrečila. Luka je dodal, da lahko samo še upa, da ni najslabša.

Blanka je poskrbela za zelo lepo postavitev na krožniku. Pripravila je goloba s konfitirano bučo, proseno kašo z golobjimi jetrci, okisan koromač, okisan vitlof in omako. Luka je posebej pohvalil proseno kašo. Karim je bil ponosen na tekmovalko, saj je pripravila zelo okusno jed. Mojmir pa je dodal, da bi lahko bedro bolj termično obdelala, je pa popolno pripravila prsi.

Lidijina jed, golob z ohrovtovim zvitkom z nadevom iz gob, gelom rdeče pese, pirejem iz zelene in omako iz golobjih kosti je bila odlična. Golob je bil odlično pripravljen, vse komponente pa so se lepo dopolnjevale. Luka je povedal, da je krožnik restavracijski, resda manjši, a je Karim dodal: "Mala, a dobra. Super!"

Matej je priznal, da svojega načrta ni izpeljal do konca. Popravljal je namreč polento, zato mu je zmanjkalo časa za kar štiri zastavljene komponente. Dostavil je mariniranega goloba z belo polento z golobjim fondom in pečenim jabolkom. Mojmir je pohvalil meso in polento, jabolko pa se mu je zdelo odveč. Karim je povedal, da je zelo razočaran, saj so tekmovalci imeli na voljo veliko časa.

Domen je pripravil goloba z blanširano špinačo, golobjo omako, kostanjevim pirejem s črnim česnom, gobovimi ocvrtki in pastinakovim hrustkom. Karim je takoj povedal, da so prsi preveč pečene, vse ostale komponente pa so bile zelo okusne. Luka se je jezil, ker mesa kljub opozorilom ni pravilno pripravil, Mojmir pa je pohvalil izjemno okusne komponente.

Konec tekmovanja za Mateja

Sodniki so se pred razglasitvijo spominjali uspehov tekmovalcev, ki jih ne bodo pozabili. Nepozabna je bila Blankina rižota, Lidijin soparjen brancin, Domnov chawanmushi, Danin piščančji burger, Matejev croquembouche in Julijini koruzni tacosi. Na balkon so poslali Lidijo, Blanko, Julijo in Domna. Pred njimi sta ostala Matej in Dana, zaključila pa se je Matejeva zgodba.

Matej je povedal, da je spisal zanimivo knjigo, ki bi ji dal naslov Učenje, saj je pripravil katastrofalne, pa tudi odlične jedi. Dal si je obljubo, da bo po odhodu poskušal poustvariti vse jedi, ki mu v tekmovanju niso uspele. Dodal je, da bo ostal v kulinariki, saj v tem uživa. Matej: "Sploh zaradi tega, kar ste me vi naučili, kar sem se naučil skozi to tekmovanje, in še z večjim užitkom bom kuhal."

