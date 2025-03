Konec tekmovanja za strastnega in srčnega Blaža

Šest tekmovalcev je na izločitvenem testu kuhalo jed, ki jo obvladajo, in brez časovne omejitve. Sodnikov ni prepričal krožnik 22-letnega Blaža Plohla iz Svetega Tomaža, ki pa so mu sodniki ob slovesu namenili lepo popotnico za njegovo nadaljnjo pot.

Na prvem izločitvenem testu sezone so se pomerili Martina Trgovec, Blaž Plohl, Tadej Ladinek, Davida Pogorevc Hafner, Barbara Ribič in Natalija Sebanc. Luka Jezeršek: "V naslednjih trenutkih boste morali sprejeti zelo pomembno odločitev, s katero jedjo se boste borili za obstanek v tekmovanju." Mojmir Šiftar: "To je vaša zadnja priložnost, da se rešite z jedjo, ki jo najbolj obvladate. Ne eksperimentirajte, pomislite na jed, v kateri ste doma najboljši." Tekmovalci so kuhali brez časovne omejitve, a pod velikim pritiskom. Mojmir: "Prvi, ki prinese jed na pokušanje, tekmuje proti drugemu. Boljši gre takoj na balkon, slabši pa čaka naslednjega." Luka: "Dlje kot boste kuhali, manjše so vaše možnosti za obstanek." Barbara je prva pripravila svojo jed, v kateri je združila spomine na otroštvo, ljubezen do domačih in ljubezen do Dalmacije, kjer je podobno jed prvič poskusila. Postregla je lososa s sezamom, paradižniki, šparglji, ocvrtimi kaprami ter emulzijo iz citrusov in medu. Mojmir je pohvalil vse komponente, Luka in Karim Merdjadi pa sta se strinjala, da je krožnik zelo dober.

Natalija je prišla na pokušanje kot druga. Pripravila je azijsko jed, ki je bila rezultat njenega eksperimetiranja z drugimi kuhinjami. To so bili azijski udon rezanci s piščancem in gobami. Jed je bila zelo okusna, a je Mojmir dodal, da bi morala poskrbeti za svežino. Luka je ocenil, da bi lahko jed nadgradila z jajcem, oreščki za hrustljavost ali limeto. Po krajšem posvetu so za boljši krožnik izbrali Barbarinega, zato se je slednja lahko povzpela na balkon. Davida je s kuhanjem končala kot tretja, takoj za njo sta zaključila Tadej in Blaž. Davida je pripravila svinjsko ribico na kremni polenti s tartufi, z vinsko omako, okisano redkvico in granatnim jabolkom. Sodniki so pohvalili komponente, ki so bil tehnično pravilno pripravljene, dodala pa je preveč tartufov, a ne po mnenju vseh sodnikov. Karim je ocenil, da se je v njeni jedi dogajalo preveč, v Natalijini pa premalo. Odločilno je bilo število uporabljenih tehnik, zato se je na balkon povzpela Davida.

Tadej je bil deležen pohval za izgled svojega krožnika ter dobro organizacijo. Pripravil je goveji steak z vinsko omako, pire krompir in šparglje. Mojster žara je pravilno spekel meso, pire krompir je bil gladek in okusen, omaka gladka in svetleča, le špargljev ni olupil. Ker sta tako njegov kot Natalijin krožnik imela eno napako, so se sodniki odločali na podlagi okusa in boljša je bila Tadejeva jed. Blaž je pripravil goveji file v skorjici iz bučnih semen, pire iz medene buče in krompirja, vinsko omako in sotirane šparglje. Luka je povedal, da krožnik ne obeta, saj je postregel preveč mesa in premalo priloge, a tudi okusi niso prepričali sodnikov. Natalija se je tako lahko povzpela na balkon, medtem ko je Blaža lahko rešila le večja Martinina napaka. Tekmovalka si je za kuhanje vzela največ časa, pripravila je italijanske mesne kroglice v paradižnikovi omaki s testeninami. Luka v jedi ni našel napake, bila je zelo okusna: "Jed je perfektna, moji otroci bi skakali do neba." Martina je tako za svoj rojstni dan dobila zelo lepo darilo, zadnje mesto na balkonu.

