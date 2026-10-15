Konec tekmovanja za Tilna, ki je veljal za največjega favorita sezone

Eden najtežjih slaščičarskih postopkov

Na tokratnem izločitvenem testu so se pomerili Ajda Osta, Jure Brumen, Tanja Rajar, Tjaša Kušter, Tilen Zonta in Gregor Spudič. Pripraviti so morali polnjeno čokolado, ki bi lahko po dubajski čokoladi postala nov kulinarični hit. Sodniki so jim za kuhanje odmerili 120 minut. Mojmir Šiftar: "Uspelo vam bo le, če boste izvirno idejo združili s popolno izvedbo."

Karim Merdjadi: "A ni čokolada čista sreča?" FOTO: POP TV

Tekmovalci so se najprej lotili priprave nadevov, sledilo je temperiranje čokolade. Kot je povedal Karim Merdjadi, gre za enega najtežjih oziroma najbolj natančnih slaščičarskih postopkov, pri katerem lahko hitro narediš napako. Tilen je imel težave s karamelo, ki je bila pretekoča, zato se je je lotil znova. Tudi Juretovo polnilo je bilo pretekoče in ga je moral reševati. Zadnjih 15 minut je bilo izredno napetih, tekmovalci so morali svoje čokolade odnesti v hitri ohlajevalnik. Sledili so najbolj napeti trenutki večera, ko so morali svoje čokolade spraviti iz modelov.

Ajdina čokolada bi lahko bila nov kulinarični hit

Tanji je uspelo narediti zelo lep prvi vtis, čokolada se je lepo svetila in je bila pravilno temperirana. A na spodnji strani je bila druga zgodba, saj je modelček preveč napolnila, zato čokolade ni mogla lepo zapreti. Karim je v polnilu pogrešal več okusa po hruškah, cimetu in pehtranu. Mojmirju je bila čokolada všeč, užival je v hrustljavi ajdovi pokovki. Ajda je pripravila zelo lepo čokolado. Karimu je bila izredno všeč barvitost. Resda čokolada na spodnji strani ni bila popolno zaprta, a so sodniki po okušanju tekmovalki kar zaploskali. Karim je užival v popolnem prepletu okusov: "Kapo dol." Mojmir je njeno čokolado razglasil za nov čokoladni hit, Luka Jezeršek pa je dodal: "Popolno."

Gregor je bil ponosen nase, temperiranje mu je odlično uspelo. Ker pa sta mu izdelka kar sama skočila iz modela, je bila čokolada malce počena. Mojmir se je čudil, ker mu je uspelo združiti toliko okusov, a se je Karimu in Luki čokolada zdela presladka. Težavo bi morda lahko rešil s temno čokolado. Tudi Tjaša je čokolado pravilno temperirala, a le za zgornji del, poleg tega ji je malce počila. Luka je bil zadovoljen z okusi in ji je čestital, tudi Karim je pohvalil okuse in kremni nadev: "Z malo več tehnične strpnosti bi lahko ta čokolada imela nek določen potencial." Mojmirja je zmotil le hrustek iz bele čokolade. Jure je bil presrečen, ko je svoje čokoladice dobil iz modela, a je Karim opazil več napak. Zmotila ga je izredno debela plast čokolade, nepravilno zaključeno dno, težava je bila tudi ob straneh. Ideja se je Karimu zdela enkratna in je imela potencial, a jo je tekmovalec tehnično zelo slabo izpeljal. Čokolade je bilo občutno preveč, zato so bila porušena vsa razmerja.

Niso mogli verjeti, kaj se dogaja

Konec oddaje je razkril, da Tilnu čokoladic ni uspelo dobiti iz modela, saj ni pravilno temperiral čokolade. Tekmovalec se je počutil grozno: "Mrak mi gre na oči in v sebi čutim eno tesnobo." Karim: "Srce se mi trga, pa ne zaradi tega, ker je čokolada takšna, kakršna je, ampak zaradi tega, ker sem videl, koliko energije, truda in želje si vložil, da bi na koncu uspelo." Sodniku se je čokolada zdela močna, pogrešal je malce svežine.